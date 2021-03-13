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    • 14.03.2021 02:00
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     annelerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye telefonu

     anneleri, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

    AA
    Diyarbakır annelerinden Soylu'ya taziye telefonu

    Dağa kaçırılan çocukları için binası önünde evlat nöbetini sürdüren anneleri, Bakan Soylu ile telefonda görüştü.

    Soylu'ya taziye dileklerini ileten Diyarbakır anneleri ve babaları, Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

    'den 9 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylemde yer alan Nihal Çiftçi, "Bugün bizim için çok acı bir gün. Hepimiz annemizi kaybettik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başı sağ olsun. Her ana böyle yiğit doğurmuyor." dedi.

    Babalardan da Soylu'ya taziye dileklerini ileterek, "O da bizim annemizdi. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

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    Haberler Güncel Diyarbakır annelerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye telefonu