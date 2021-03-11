Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında mesnetsiz iddialarda bulunan yalancı beşliye tokat gibi cevap: Sanırım kaynağınız Gülnaz Şırınga

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.
ANKARA'DA AMERİKAN HASTANESİ YOK!
Bazı gazeteci, avukat, ekonomist ve akademisyenler; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü iddia etti. Ankara'da Amerikan Hastanesi bulunmuyor.
İŞTE YALAN PAYLAŞIMDA BULUNAN EKİP
Sabah'ın haberine göre, Gazeteci Mine Kırıkkanat, Ekonomist Mustafa Sönmez, KOSGEB Eski Denizli Bölge Müdürü Kemal Bildiş ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisinin Amerikan Hastanesi'nde sürdüğü yalanını paylaştı.
Mine Kırıkkanat'ın Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında seviyesiz paylaşımda bulunması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
ORHAN: "SANIRIM GÜLNAZ ŞIRINGA KAYNAĞINIZ"
Ekonomist Mustafa Sönmez, "Sınavdasın Ali Erbaş, yoksullarla birlikte. Nereden çıktı Koç'un Amerikan Hastanesi? Yukarıdaki takip ediyor seni. Kılıç yanında mı?" iddiasında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Mustafa Sönmez'i eleştirerek, "Daha birkaç ay önce sahte hesapların yalan mesajlarını paylaşıp komik duruma düşmüştü. Yine bir yalanı paylaşmış. Sayın Başkanımız Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisini sürdürüyor biliyormusunuz. Sanırım Gülnaz Şırınga kaynağınız. Bakalım bunu da silecek misiniz?" diye sordu.
KEMAL BİLDİŞ DE AYNI YALANI PAYLAŞTI
KOSGEB Eski Denizli Bölge Müdürü Kemal Bildiş de Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü yalanını şöyle paylaştı:
"Hastalanan herkes istediği zaman Amerikan Hastanesi'nde tedavi olabiliyor ise Ali Erbaş'ın da orada tedavi olmasında mahsur yoktur... İsteyen vatandaş orada tedavi olamıyor ise bu muhteremin ayrıcalığı nedir?"
"Niçin övündükleri şehir hastanesinde tedavi olmuyor? Ali Erbaş'ın tedavisi Amerikan hastanesinde yapılıyormuş."