Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilenlerden Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a tepki göstererek, "Pervin Buldan görüşmede evladımın misafir edilip bırakılacağını söyledi. Misafirlik böyle mi olurdu? Misafire böyle mi yaparlardı? Misafirine hıyanet etti." ifadesini kullandı.
AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile şehit jandarma astsubay başçavuş Semih Özbey'in Malatya Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyaretin ardından anne Sadiye Özbey, terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını belirterek, "Terör örgütü PKK beni yavrumdan, ciğerimden kopardı. Aynısını kendileri de yaşasın inşallah. Bitsin artık bu terör yeter." değerlendirmesini yaptı.
Sadiye Özbey, daha önceki buluşmalarında Çalık'ın yanlarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı aradığını anımsatarak, şöyle devam etti:
"Pervin Buldan görüşmede 'evladımın misafir edilip bırakılacağını' söyledi. Misafirlik böyle mi olurdu? Misafire böyle mi yaparlardı? Misafirine hıyanet etti. Hıyanetle yavrumun ölümüne sebep oldu, biz kendilerinin peşine çok düştük ama bir gün bizi dikkate almadılar. Birkaç kere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Öznur Çalık bizi görüştürdü. Cumhurbaşkanımız, 'Sabırlı olun, yavrunuzu getirmek için uğraşıyoruz' dedi ama ona da kalleşlik ettiler. Cumhurbaşkanım evladımı kurtarmak için çok çabaladı ama olmadı."