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    • 26.03.2021 20:57
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    Diyanet İşleri Başkanı , Rumların camiye saldırmasına tepki gösterdi

    Diyanet İşleri Başkanı , Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan camiye yönelik saldırıya tepki gösterdi. Erbaş, "Mabetlerimizi hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz" dedi.

    AA
    Erbaş'tan camiye yapılan saldırıya tepki

    Dün Limasol'a bağlı "Episkopi" (Piskobu-Yalova) köyünde bulunan caminin duvar ve kapılarına kimliği belirsiz kişilerce, 25 Mart 1821'in yıl dönümünde, Yunan ayaklanması öven sloganlar yazıldı, camiye Yunan bayrağı ve haç çizildi.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kıbrıs Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetlerimizi hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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