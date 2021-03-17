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    • 17.03.2021 16:29
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    SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan Başkanı Prof. Dr. taburcu oldu

    Son dakika haberi: Koronavirüse yakalanan ve tedavisi 'nde tedavi olan Başkanı Prof. Dr. taburcu oldu. Erbaş, bu gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu. Prof. Dr. Erbaş, “Kovid-19 tedavi sürecim bugün itibariyle başarıyla tamamlandı elhamdülillah” dedi.

    Diyanet İşleri Başkanı'ndan güzel haber

    Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Ankara Şehir Hastanesi'nde devam eden Kovid-19 tedavi sürecim bugün itibariyle başarıyla tamamlandı elhamdülillah. Cenab-ı Hak, tüm hastalarımıza şifa versin; milletimizi ve tüm insanlığı hastalıklardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

    "HAYIR DUALARINI EKSİK ETMEYEN TÜM KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"
    Prof. Dr. Ali Erbaş, yayımladığı mesajda, tedavi sürecinde geçmiş olsun dileklerini ileten, dua eden, yanında olan herkese teşekkürlerini iletti.
    Prof. Dr. Erbaş, teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ankara Şehir Hastanesi'nde devam eden Kovid-19 tedavi sürecim bugün itibariyle başarıyla tamamlandı elhamdülillah. Tedavi sürecinde destekleriyle her zaman yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya, kabine üyelerine, siyasi parti liderlerine ve milletvekillerine, sivil toplum kuruluşları yöneticilerine, Ankara Şehir Hastanesinin Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel nezdinde hastanemizin kıymetli personeline ve Diyanet İşleri Teşkilatımızın güzide mensuplarına, arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten, hayır dualarını eksik etmeyen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak, tüm hastalarımıza şifa versin; milletimizi ve tüm insanlığı hastalıklardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah."

    Prof. Dr. Ali Erbaş, 6 Mart 2021 tarihinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

        AMERİKAN HASTANESİ YALANINI ORTAYA ATIP SAVUNDULAR
        Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ederken sosyal medyada tedavisinin Ankara'da Amerikan Hastanesi'nde yapıldığı yalanı ortaya atıldı ve bu yalanı dallanırıp budaklandırdılar.

        Kendilerini "gazeteci" olarak tanımlandıran Ayşenur Arslan ve Emin Çapa da Halk TV'de Erbaş'ın Ankara'da Amerikan Hastanesi'nde tedavi olduğu yalanına devam etti. İkili Ankara'da Amerihan Hastanesi olmamasına rağmen canlı yayında bu yalanı dakikalarca sürdürdürdü.
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