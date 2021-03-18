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    Yargıtay'dan HDP'nin kapatılması istemiyle 'ne (AYM) dava açıldı

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı , HDP’nin kapatılması istemiyle ’nde dava açtı. ’ında aralarında bulunduğu 687 kişi hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, HDP’nin devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaçladığı belirtildi.

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı , HDP'nin kapatılması için 'ye başvuru yaptı. Şahin, "nın 69. maddesinin 6. fıkrasında ve 'nın 103. maddesinde, bir siyasi partinin Anayasa'nın 68. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak bu nitelikteki fiillerin işlendiğinin ve odak haline geldiğinin nce tespit edilmesi halinde karar verileceği belirtilmiştir.

    Bir siyasi parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin tüm organlarınca zımnen veya açıkça benimsendiği, yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılacağına da işaret edilmiştir" dedi. Şahin, Anayasa'nın 14. maddesine de işaret etti: Temel hak ve hürriyetlerden hiçbirinin, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamayacağı belirlenmiştir.

    ARTIK VEKİL DEĞİL
    Milletvekili 'nun vekilliği düştü. 'nun dünkü oturumunda Gergerlioğlu hakkında kesinleşmiş cezaya ilişkin tezkeresi okunarak bilgiye sunuldu. Gergerlioğlu'nun ismi Meclis vekili listesinden çıkarıldı.

    TERÖR SLOGANLARI ATTILAR
    Gergerlioğlu'nun vekilliği düştükten sonra Meclis'te bulunan HDP'liler, örgütü YPG'nin sloganlarını attı.

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    Haberler Güncel Yargıtay'dan HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) dava açıldı