Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması için Yüksek Mahkeme'ye başvuru yaptı. Şahin, "Anayasanın 69. maddesinin 6. fıkrasında ve Siyasi Partiler Yasası'nın 103. maddesinde, bir siyasi partinin Anayasa'nın 68. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak bu nitelikteki fiillerin işlendiğinin ve odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verileceği belirtilmiştir.

Bir siyasi parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin tüm organlarınca zımnen veya açıkça benimsendiği, yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılacağına da işaret edilmiştir" dedi. Şahin, Anayasa'nın 14. maddesine de işaret etti: Temel hak ve hürriyetlerden hiçbirinin, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamayacağı belirlenmiştir.

ARTIK VEKİL DEĞİL

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü. TBMM Genel Kurulu'nun dünkü oturumunda Gergerlioğlu hakkında kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye sunuldu. Gergerlioğlu'nun ismi Meclis vekili listesinden çıkarıldı.

TERÖR SLOGANLARI ATTILAR

Gergerlioğlu'nun vekilliği düştükten sonra Meclis'te bulunan HDP'liler, terör örgütü YPG'nin sloganlarını attı.