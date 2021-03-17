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    • 17.03.2021 22:33
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    Genel Başkanı KK'lı dostları için üzgün: Terör seviciler ile ağız birliği yaptı

    Terör örgütü propagadası yapan 'nun vekilliğinin düşürülmesi KK'lılar kadar Genel Başkanı 'nu da üzdü. Kılıçdaroğlu, HDP'yi arayarak 'geçmiş olsun' dedi ve terör seviciler ile ağız birliği yaparak "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

    Bay Kemal'den HDPKK'lı dostlarına telefon!

    "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının düşürülmesi hakkındaki karar TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Böylece, Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığı düşürüldü.

    HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü. Gergerlioğlunun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'liler terör örgütü PYD sloganı attı.



    Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller 5 saatlik beklemenin ardından TBMM'den ayrıldı.



    BAY KEMAL HDP'Lİ 'DOSTLARINI' ARADI!
    Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı ve 'dost'u olan HDP'yi arayarak 'geçmiş olsun' dedi.



    TERÖR SEVİCİLERLE AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI
    HDPKK Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile görüşen Kılıçdaroğlu, dostlarıyla ağız birliği yaparak "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDPKK'lı dostları için üzgün: Terör seviciler ile ağız birliği yaptı