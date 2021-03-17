"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının düşürülmesi hakkındaki karar TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Böylece, Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığı düşürüldü.
HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü. Gergerlioğlunun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'liler terör örgütü PYD sloganı attı.
Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller 5 saatlik beklemenin ardından TBMM'den ayrıldı.
BAY KEMAL HDP'Lİ 'DOSTLARINI' ARADI!
Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı ve 'dost'u olan HDP'yi arayarak 'geçmiş olsun' dedi.
TERÖR SEVİCİLERLE AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI
HDPKK Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile görüşen Kılıçdaroğlu, dostlarıyla ağız birliği yaparak "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.