Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.03.2021 19:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2021 20:00
    ABONE OL

    Son dakika! PKK/KCK örgütünden kaçan 4 terörist teslim oldu

    Gelen ne göre, koordinesinde ve tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

    AJANSLAR
    PKK/KCK terör örgütünden kaçan teröristler teslim oldu

    ... koordinesinde ve tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Örgüt mensuplarının 2014 ve 2019 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

    Böylelikle bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olanların sayısı 35'e ulaştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika! PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 terörist teslim oldu