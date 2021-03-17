



CHP, İYİ PARTİ VE DİĞER PARTİLERE ÇAĞRI



Mahmut Övür sözlerini şöyle sürdürdü;



"Böyle bir davanın açılmasının sürpriz olmadığını düşünüyorum. Hakikaten HDP ile PKK arasındaki ilişki konusunda HDP'nin pervasızlığı inanılmaz bir noktaya gelmişti. İspanya örneği ortada duruyor. Yani dünya artık şiddetle siyaset arasındaki ilişkiye göz yummuyor. Türkiye'nin de buna göz yummaması gerekiyor. Bütün siyasi partilerinde bu konuda hassas olması lazım. Terör ve şiddetle mücadele bütün siyasi partiler bir araya gelmeden başarı elde etmek mümkün değil. Bu yüzden sadece MHP ve AK Parti'nin bu konuda bir tavır sergilemesi değil, CHP'nin İYİ Parti'nin hatta diğer partilerin bu konuda özel bir çaba harcaması gerekiyor."

