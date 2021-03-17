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    • 17.03.2021 17:15
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    'li 'nun vekilliği düştü 'li vekiller ağlamaya başladı! Ortaklarına sahip çıkıp 'yi hedef aldılar

    ’li ’nun vekilliği “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan ceza alması nedeniyle düşürüldü. Gergerlioğlunun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'liler sloganı atarken ortakları de terör iltisakını göre göre Gergerlioğlu’nu destekledi. CHP’li , “karar hukuksuzdur” dedi, ise “En açık tabiriyle, halk iradesinin gaspıdır” dedi.

    HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı TBMM'de okundu. Gergerlioğlu'nun vekilliği yargı kararının okunmasıyla resmen düşmüş oldu.

    "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ceza alması nedeniyle vekillik görevini kaybeden Gergerlioğlu'na CHP sahip çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kararın hukuksuz olduğunu öne sürdü, TBMM'yi 'kasten yanlışa düşmek' ile itham etti.

    GERGERLİOĞLU'NUN VEKİLLİĞİ DÜŞTÜ
    Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

    Gergerlioğlu'nın vekilliği kararın TBMM'de okunması ile resmen düştü. HDP'nin sandalye sayısı 55'e gerilemiş oldu.

    CHP ORTAĞINA SAHİP ÇIKTI
    Terör örgütü PKK ile organik bağını koparamayan HDP ile CHP arasındaki ittifakın giderek sıkılaşması sonrası Gergerlioğlu'na ilk destek beklendiği üzere CHP'den geldi.

    CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından tepki çeken ifadeler kullandı. Özel, kararı hukuksuz olarak nitelendirdi, TBMM'yi 'kasıtlı yanlış yapmak' ile suçladı.

        "KARAR HUKUKSUZDUR"
        Özel'in tepki çeken paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

        HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzdur.

        Yasama organının bu hukuksuzluğa bir kez daha alet edilmesi kabul edilemez. TBMM Başkanlığı Enis Berberoğlu kararında yaptığı hatayı kasten tekrarlamaktadır.

        #GergerlioğluYalnızDeğildir

        "HALK İRADESİNİN GASPIDIR"
        Meclis'e YPG'li teröristi getirmesiyle tanına CHP'li Veli Ağbaba ise "Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi, en açık tabiriyle, halk iradesinin gaspıdır. "Milli iradeyi" ağızlarında sakız edenler, seçimle gelen milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırarak milli iradeye darbe yapmıştır. #GergerlioğluYalnızDeğildir" dedi.

        "DÜŞÜNCENİN ÖNÜNE BARİYER KOYARSANIZ DÜŞÜNCEYİ BİTİRMEZSİNİZ"
        CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde şehit olanları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anarak, "Çanakkale göstermiştir ki bu vatan, bu topraklar, dünya durdukça aziz milletimizin yurdu olarak sonsuza dek var olacaktır." dedi.

        CHP'nin her hal ve şart altında hukukun üstünlüğünü kabul eden ve buna inanan bir parti olduğunu vurgulayan Altay, kimseye haksızlık yapılmasına CHP'nin seyirci kalmayacağını söyledi.

        Devletin hukuk dışına çıkmasını asla istemediklerini kaydeden Altay, "Devletin hukuk dışına çıkması milleti değil, millet düşmanlarını sevindirir, vatandaşı değil, terör örgütlerini sevindirir. Yasama organının hukuk dışına çıkması ise düşünülmesi bile kabul edilebilir olmayan bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

            CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu, Anayasa Mahkemesi'nin haklı bulduğunu hatırlatan Altay, "Ömer Faruk Gergerlioğlu, Enis Berberoğlu gibi başvurusunu yapmışken, Meclis bu konuda daha önce bir ofsayta düşmüşken, Meclis'i bugün yeniden ikinci bir ofsayta düşürmenin alemi yoktur." ifadesini kullandı.
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