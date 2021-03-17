"DÜŞÜNCENİN ÖNÜNE BARİYER KOYARSANIZ DÜŞÜNCEYİ BİTİRMEZSİNİZ"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde şehit olanları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anarak, "Çanakkale göstermiştir ki bu vatan, bu topraklar, dünya durdukça aziz milletimizin yurdu olarak sonsuza dek var olacaktır." dedi.

CHP'nin her hal ve şart altında hukukun üstünlüğünü kabul eden ve buna inanan bir parti olduğunu vurgulayan Altay, kimseye haksızlık yapılmasına CHP'nin seyirci kalmayacağını söyledi.

Devletin hukuk dışına çıkmasını asla istemediklerini kaydeden Altay, "Devletin hukuk dışına çıkması milleti değil, millet düşmanlarını sevindirir, vatandaşı değil, terör örgütlerini sevindirir. Yasama organının hukuk dışına çıkması ise düşünülmesi bile kabul edilebilir olmayan bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.