Halkların Demokratik Partisi kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Gerçekler hiç hoş değil. HDP'li yöneticiler bölgedeki küçük Kürt çocuklarını kaçırarak PKK terör örgütüne teslim etti. Kızların namusunu dağdaki vahşi teröristlere peşkeş çekti.