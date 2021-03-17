PKK'lı teröristlerin en büyük destekçisi HDP olduğu biliniyor. Ceberrut Kemalist rejimin Kürtlere uyguladığı asimile politikasını ters yüz eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kürtlerin haklarına kavuşmasını sağladı.
Böylece 40 yıllık Kürt sorununu bitiren Erdoğan, HDP'nin siyasi bataklığını kurutmuş oldu.
HDP ise terör örgütü PKK'ya verdiği lojistik ve siyasi destekleri gün geçtikçe artırarak Türkiye'de anneleri evladından, binlerce kadını kocasından ayırdı.
Halkların Demokratik Partisi kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Gerçekler hiç hoş değil. HDP'li yöneticiler bölgedeki küçük Kürt çocuklarını kaçırarak PKK terör örgütüne teslim etti. Kızların namusunu dağdaki vahşi teröristlere peşkeş çekti.