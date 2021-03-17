İstanbul'un simgelerinden olan İstiklal Caddesi'nde bir vatandaşın kapatma davasıyla ilgili sevinci, oradan geçen bir başka şahsın kamerasına böyle yansıdı.

"HDP KAPATILIYOR, PKK'NIN KÖKÜ KAZINIYOR"

Görüntüde vatandaşın, "HDP kapatılıyor, PKK'nın kökü kazınıyor. Müjdeler olsun." ifadeleri duyulurken, caddeden geçenlerin alkışları da dikkat çekti.