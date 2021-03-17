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    • 18.03.2021 17:01
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    Vatandaş 'de, " kapatılıyor, PKK'nın kökü kazınıyor" narası attı

    PKK terör örgütüne siyasi ve lojistik destek veren 'ye açılan kapatma davası vatandaşları mutlu etti. Bir vatandaş İstanbul'un en büyük caddesi 'de, "HDP kapatılıyor, PKK'nın kökü kazınıyor. Müjdeler olsun." naraları attı.

    İstiklal'de HDP'nin kapatılacağı için sevinç gösterisi

    PKK/KCK/YPG/PYD'ye destek veren HDP'nin kapatılma süreci başladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

    İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye gönderildiği öğrenilirken, PKK destekçisi HDP'den henüz bir açıklama gelmedi.

    HDP'YE KAPATMA DAVASI VATANDAŞLARI SEVİNCE BOĞDU

    Terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı olarak faaliyet gösteren HDP'nin kapatılma davası, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

        İstanbul'un simgelerinden olan İstiklal Caddesi'nde bir vatandaşın kapatma davasıyla ilgili sevinci, oradan geçen bir başka şahsın kamerasına böyle yansıdı.

        "HDP KAPATILIYOR, PKK'NIN KÖKÜ KAZINIYOR"

        Görüntüde vatandaşın, "HDP kapatılıyor, PKK'nın kökü kazınıyor. Müjdeler olsun." ifadeleri duyulurken, caddeden geçenlerin alkışları da dikkat çekti.

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