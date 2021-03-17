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    • 17.03.2021 20:43
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    Hukukçular, 'ye açılan kapatma davasını değerlendirdi: HDP kendi hatasının bedelini ödedi

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı , 'nin kapatılması istemiyle 'nde dava açtı. İddianame 'ye gönderildi. Hukukçular, HDP'ye açılan kapatma davasını değerlendirdi. Komisyonu Başkanı , HDP'nin kendi hatasının bedelini ödediğini belirtirken Anayasa Komisyon Başkanvekili , HDP'nin her şartta PKK'yı desteklediğini söyledi. Avukat da "HDP, biz PKK'nın eseriyiz dedi" değerlendirmesinde bulundu.

    HDP'ye kapatma davası! Hukukçular değerlendirdi

    HDP'ye yönelik Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin açılan kapatma davasına ilişkin uzman isimler A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

    ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BEKİR BOZDAĞ: HDP KENDİ HATASININ BEDELİNİ ÖDEDİ
    HDP'nin kendi hatasının bedelini ödediğini belirten Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, artık kararın yargıya ait olduğunu belirtti. Bozdağ, Anayasa'nın kapatma için koyduğu ölçüleri partiler tanımıyorsa ve bunu yoğun bir şekilde yapıyorsa kapatılmanın normal olduğunu ifade etti.

    ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ALİ ÖZKAYA: PARTİLERİN HİÇBİR HAKKI SINIRSIZ DEĞİLDİR
    Partilerin hiçbir hakkının sınırsız olmadığını belirten Özkaya, HDP'nin her şartta PKK'yı desteklediğini ifade etti. HDP'nin terörist cenazelerinde başrol oynadığını ifade eden Özkaya, HDP'nin uyarılara kulaklarını tıkadığını ifade etti. Bundan sonraki sürecin Anayasa Mahkemesi'nin elinde olduğunu belirten Özkaya, HDP'nin ısrarla kamu düzeninin bozmaya yönelik adımlar atmaktan çekinmediğini söyledi.



    AVUKAT MEHMET SARI: HDP "BİZ PKK'NIN ESERİYİZ" DEDİ
    HDP'ye açılan kapatma davasında uluslararası normların ele alındığını belirten Sarı, ifade veren teröristlerin sözlerini de canlı yayında paylaştı. Teslim olan teröristlerin HDP'nin İlçe Başkanlığından örgüte katıldıklarını söylemesinin örgüt ile partinin arasındaki ilişkiye ortaya çıkardığını belirten Sarı HDP'nin böylece "Biz PKK'nın eseriyiz" dediğini ifade etti.

        "HDP HİÇBİR ZAMAN BİR SİYASİ PARTİ OLAMADI"
        HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Ümit Kocasakal, "HDP, HDP olduğu için değil, Anayasa'nın 68. maddesinde yasaklanan eylemlerin odağı haline geldiği için ve aynı hükümleri içeren Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılıktan dolayı kapatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. Kocasakal sözlerine şöyle devam etti:

        * Aldığı oy oranı ne olursa olsun, hiçbir partiye Anayasa'yı ve yasayı çiğneme, suç işleme hakkı, özgürlüğü, yetkisi vermez. HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olamadı.

        * Suç, ceza, parti kapatma, bunlar en son çare olmalı. Siyaset kanalları olabildiğince açık tutulmalı, en aykırı fikirlere dahi tahammül gösterilip siyasi zemin oluşturulmalı. Ama bunun bir sınırı var: Anayasa. '6 buçuk milyon oy ne olacak?' deniyor. Bu oyların üzerinde kimsenin ipoteği yok. '6 buçuk milyon oy ne olacak' diyenlere: Anayasa ne olacak, kanun, hukuk ne olacak?

        - Herhangi bir parti demokrasiyi kullanarak demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışırsa demokratik hukuk devleti de nefsimüdafaada bulunur.

        * Kapatma yerine hazine yardımının kesilmesi... Adam öldüren bir kişiye SSK yardımlarının kesilmesi gibi olur bu. Eğer bir parti bu tür fiillerin odağı haline gelmişse kapatılır.

        "AYM BİR KARAR VERECEK"

        CNN TÜRK canlı yayınına katılan Avukat Yasin Şamlı'nın konuşması ise şöyle:

        * Mahkeme muhtemelen raporunu hazırlayacak, kamuoyu da rapor hakkında bilgilendirilir. Sonra üyeler görüşecek. Sonuç itibarıyla AYM bir karar verecek.

        * Bu husus 2 bakımdan değerlendirilebilir: 1) Hukuki bakımdan 2) Siyasi açıdan. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde parti kapatmaları var. 'Parti kapatma olmasın, ancak suç işleyen parti üyeleri işledikleri suçtan sorumlu olsun' görüşü paylaşıldı daha sonra. Uzun süre de bu uygulandı.

        * HDP gerçekten terör örgütüyle arasına bir mesafe koyabilmiş olsaydı keşke ve Türkiye'nin partisi olma yolunda ilerleme kaydedebilmiş olsaydı. Hukuki anlamda baktığımızda, kamu güvenliğinin, sağlığının, ahlakının, gerekçe olarak bunların ifade edildiğini görüyoruz.

        'HUKUK BUGÜN HUKUK DEVLETİ OLMANIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMİŞTİR'

        Canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Avukat Serkan Toper'in konuşması ise şöyle:

        * Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açtığı davayla hukuk devletinin ve Anayasa'nın gereğini yerine getirmiştir.

        * AYM ne yapabilir? AYM bu iddiaları, iddianameyi değerlendirecek. Hazine yardımının kesilmesi konusunda veya partinin kapatılması konusunda karar verilebilir.

        * Hukuk 6 milyonun sosyolojik gerçekliğiyle ilgilenmez. 6 milyon HDP'ye oy vermiş seçmenin sosyolojik durumu, bundan sonraki tercihleri siyasetin konusu, hukukun değil.

        * Hukuk bugün hukuk devleti olmanın gereğini yerine getirmiştir.
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