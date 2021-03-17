HDP'ye yönelik Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin açılan kapatma davasına ilişkin uzman isimler A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BEKİR BOZDAĞ: HDP KENDİ HATASININ BEDELİNİ ÖDEDİ
HDP'nin kendi hatasının bedelini ödediğini belirten Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, artık kararın yargıya ait olduğunu belirtti. Bozdağ, Anayasa'nın kapatma için koyduğu ölçüleri partiler tanımıyorsa ve bunu yoğun bir şekilde yapıyorsa kapatılmanın normal olduğunu ifade etti.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ALİ ÖZKAYA: PARTİLERİN HİÇBİR HAKKI SINIRSIZ DEĞİLDİR
Partilerin hiçbir hakkının sınırsız olmadığını belirten Özkaya, HDP'nin her şartta PKK'yı desteklediğini ifade etti. HDP'nin terörist cenazelerinde başrol oynadığını ifade eden Özkaya, HDP'nin uyarılara kulaklarını tıkadığını ifade etti. Bundan sonraki sürecin Anayasa Mahkemesi'nin elinde olduğunu belirten Özkaya, HDP'nin ısrarla kamu düzeninin bozmaya yönelik adımlar atmaktan çekinmediğini söyledi.
AVUKAT MEHMET SARI: HDP "BİZ PKK'NIN ESERİYİZ" DEDİ
HDP'ye açılan kapatma davasında uluslararası normların ele alındığını belirten Sarı, ifade veren teröristlerin sözlerini de canlı yayında paylaştı. Teslim olan teröristlerin HDP'nin İlçe Başkanlığından örgüte katıldıklarını söylemesinin örgüt ile partinin arasındaki ilişkiye ortaya çıkardığını belirten Sarı HDP'nin böylece "Biz PKK'nın eseriyiz" dediğini ifade etti.