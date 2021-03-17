

TBMM Genel Kurulu bazı uluslararası anlaşmaları görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi dosyası da gündeme geldi.





Konuşmaların ardından karar Meclis'te okunarak Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü.

Daha sonra Meclis'te başlayan tartışmalar sonrası oturuma ara verildi.





HAKKINDA TERÖR SORUŞTURMASI VAR

Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilmişti.



HDP'DEN KARARI PROVOKE ETME ÇABASI

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis Başkanvekili Celal Adan'a seslenerek, "Bu kararı okumayın" dedi. Beştaş'ın konuşmasının ardından da DEVA Partisi Kurucuları'ndan Abdürrahim Aksoy basın locasından, "Kahrolsun otokrasi. Otokrasiye karşıyım, demokrasi istiyorum" diye bağırarak protesto etti. Aksoy'un protestosu üzerine Genel Kurula ara verildi. Birleşimin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da yaptığı konuşmada Enis Berberoğlu kararını hatırlatarak, "Meclis'i bir daha offside'a düşürmeyelim" diye konuştu.





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