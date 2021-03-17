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    • 17.03.2021 15:38
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    “Terör propagandası yapmak” suçuyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li 'nun milletvekilliği düşürüldü

    Son dakika haberine göre HDP'li hakkındaki mahkeme kararı 'de okundu. Kararın okunmasıyla Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü. Hakkında “Terör propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının düşürülmesi hakkındaki karar 'nda okundu. Böylece, Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığı düşürüldü. HDP'nin 'teki sandalye sayısı 55'e düştü.


    bazı uluslararası anlaşmaları görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da HDP'li hakkındaki dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi dosyası da gündeme geldi.

    Konuşmaların ardından karar 'te okunarak Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü.

    Daha sonra Meclis'te başlayan tartışmalar sonrası oturuma ara verildi.

    HAKKINDA TERÖR SORUŞTURMASI VAR
    Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilmişti.


    HDP'DEN KARARI PROVOKE ETME ÇABASI
    HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis Başkanvekili Celal Adan'a seslenerek, "Bu kararı okumayın" dedi. Beştaş'ın konuşmasının ardından da DEVA Partisi Kurucuları'ndan Abdürrahim Aksoy basın locasından, "Kahrolsun otokrasi. Otokrasiye karşıyım, demokrasi istiyorum" diye bağırarak protesto etti. Aksoy'un protestosu üzerine Genel Kurula ara verildi. Birleşimin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da yaptığı konuşmada Enis Berberoğlu kararını hatırlatarak, "Meclis'i bir daha offside'a düşürmeyelim" diye konuştu.

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