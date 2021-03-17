KÜSTAH ÇIKIŞ: "NE KADAR CEZA VERİRSENİZ VERİN"

Kurtulan, Twitter'daki paylaşımlarıyla ilgili fikirlerinin değişmediğini ifade ederek, "Bu paylaşımı yaptığımda HDP Eş Genel Başkan Yardımcısıydım. Şimdi de partide milletvekiliyim. Bu paylaşımı savaşa karşı olduğum için yaptım. Ne kadar ceza verirseniz verin, Türkiye'nin Afrin'e, o bölge halkının rızası olmadan girişini doğru bulmuyorum. Bunu söylemenin de ifade özgürlüğü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.