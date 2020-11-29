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    • 29.11.2020 19:34
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    Milli Selçuk'tan öğrencilere mesaj: Hafta sonları kanallarında “” yayınları var

    Milli Selçuk, leri için hazırlanan dijital soru paketlerinin bugüne kadar 38 milyon 578 bin 273 kez görüntülendiğini açıkladı. Ziya Selçuk, "Sınav grubu öğrencilerimiz için kanallarında hafta sonları “” yayınlarımız var." dedi.



    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından sınav grubu öğrencileri için hazırlanan soru paketleri ile ilgili paylaşımda bulundu.



    Bakan Selçuk, mesajında, "Sınav grubu öğrencilerimiz için farklı becerileri hedefleyen 20 bin 287 soruluk dijital soru paketi hazırlamıştık. İlginin nasıl olduğunu sorduğumda gelen cevap: 'Soru setlerimiz bugüne kadar 38 milyon 578 bin 273 kez görüntülendi Hocam' oldu. Gayretleriniz için teşekkürler çocuklar" dedi.

    Bakan Ziya Selçuk, bir diğer paylaşmında "Sınav grubu öğrencilerimiz için TRT EBA kanallarında hafta sonları "Sınav Özel" yayınlarımız var. Evinde televizyonu olan her öğrencimiz, köyde de olsa şehirde de olsa derslere katılabiliyor, her ders için soru çözümlerini ve anlatımları izleyebiliyor. Her yerde eğitime devam" mesajını verdi.

    İŞTE LİSE, ORTAOKUL VE İLK OKUL İÇİN EBA DERS PROGRAMI






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    Haberler Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere mesaj: Hafta sonları TRT EBA kanallarında “Sınav Özel” yayınları var