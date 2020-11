Bakan Ziya Selçuk, bir diğer paylaşmında "Sınav grubu öğrencilerimiz için TRT EBA kanallarında hafta sonları "Sınav Özel" yayınlarımız var. Evinde televizyonu olan her öğrencimiz, köyde de olsa şehirde de olsa derslere katılabiliyor, her ders için soru çözümlerini ve anlatımları izleyebiliyor. Her yerde eğitime devam" mesajını verdi.

İŞTE LİSE, ORTAOKUL VE İLK OKUL İÇİN EBA DERS PROGRAMI