Lise önlisans lisans mezunu polis alımı başvuru şartları nelerdir? POMEM PMYO polis alımı ne zaman başlayacak?

POMEM PMYO polis alımı ne zaman başlayacak? Lise önlisans lisans mezunu polis alımı başvuru şartları ve tarihi belli oldu. Yapılan polis alımı son dakika duyurusuna göre toplam 8.000 polis alınacağı açıklandı. Duyuruda; 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

POMEM PMYO POLİS ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuru tarihinin ne zaman başlayacağı henüz duyurulmadı. Ancak yapılan duyuruda, alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi..