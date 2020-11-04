



BAYRAKLI BELEDİYESİ; 2012 VE 2018'DE 'ÇÜRÜK' RAPORU VERİLDİ, BİNALAR TAHLİYE EDİLMEDİ

Depremde Bayraklı'da yıkılan ve ağır hasar gören 12 binanın tamamının 1999 yılındaki büyük Marmara depreminden önce inşa edildiği ve yeni deprem yönetmeliğine uygun olmadığı öğrenildi. Binaların tamamının yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesine sahip olduğu bildirildi.

Doğanlar ile Rıza bey apartmanlarına Bayraklı Belediyesi'nin Deprem Etüt Merkezi tarafından bina sakinlerinin talebi üzerine yapılan inceleme ile hazırlanan 2012 ve 2018'de 'çürük' raporu verildiği, her iki binanın da riskli ve tehlikeli olduğu belirtilerek ev sahipleri uyarılmasına rağmen Bayraklı Belediyesi tarafından tahliye edilmediği öğrenildi.

Doğal afetlere daima hazırlıklı olduklarını iddia eden Tunç Soyer'in yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasının depreme dayanaksız olduğu, yeterli güçlendirmelerin yapılmadığı bildirildi.