25 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları özellikle şans oyunları oynayanlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişleri her gün yapılan şans oyununda kazanan sayılar merak konusu oldu. Dün gerçekleştirilen çekilişlerde 10 bilen 1 kişi 579 bin 287 lira 15 kuruş ikramiye kazanmıştı. Peki, 25 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte On Numara'da bugün o rakamlar...
25 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.
DÜNKÜ ÇEKİLİŞTE KİM, NE KADAR KAZANDI?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 947'nci çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 3, 12, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 31, 32, 41, 52, 54, 56, 57, 64, 68, 73, 74 ve 79 olarak belirlendi.
Çekilişte 10 bilen 1 kişi 579 bin 287 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Trabzon'un Of ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 182 bin 255 lira 68 kuruşluk ikramiye devretti.
CUMA GÜNÜ KİM, NE KADAR KAZANDI?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 946'ıncı çekilişinde kazandıran numaralar 1, 11, 13, 17, 21, 23, 24, 26, 32, 38, 41, 46, 49, 52, 58, 61, 64, 65, 69, 78, 79 ve 80 olarak belirlendi.
Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 407 bin 918 lira 85 kuruş devretti.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 138 bin 342 lira 70 kuruşluk ikramiye devretti.