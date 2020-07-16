Yerleştirmeye Esas Puan YEP nedir? LGS YEP taban puanları açıklandı mı?

LGS YEP taban puanları açıklandı mı? Yerleştirmeye Esas Puan YEP nedir? 2020 LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise LGS YEP taban puanları açıklandı mı sorusuna çevrildi. TEOG sistemi ile birlikte çıkan YEP puanı sistemi, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için lazım olan puan sistemine denir. Peki, LGS YEP taban puanları açıklandı mı? Yerleştirmeye Esas Puan YEP nedir?

YEP NEDİR?

YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. TEOG sisteminde çıkan YEP puan sistemi, öğrencilerin liselere girişini kolaylaştırmak için çıkarılmıştır. TEOG yeni sisteminde, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için kullanması gereken puana türüne Yerleştirmeye Esas Puan yani YEP denilir.