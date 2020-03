Türk insanı ne Corona 'yı ne de kitlesel ölümleri taktı! Uyarıları kulak arkasına attı. Canı pahasına parklarda dolaştı.Belediyeler, düğmeye bastı. Bankları topladı. Esenyurt 'ta ise yaşlılar eve girmeyince zabıta çaresiz kaldı. Bankları karantinaya aldı.Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, demir bariyer koyup şerit çekerek bankları kullanıma kapattı.Coronavirüs tehdidi, satılık ilanlarına da yansıdı. sahibinden. com'daki duyurular şaşırttı:SAHİBİNDEN virüs geçirmeyen daireÜRETİCİDEN arsanıza Corona'dan uzak prefabrik evSALGININ çıkamayacağı yükseklikte teraslı daireANTİ Corona, full dezenfekte...vaka sayısı arttı. Tara Jane Langston (39) adlı kadın hastaneye kaldırıldı. Nefes nefese dehşeti anlattı:



CORONA'YA 9 KURBAN

Sağlık Bakanı Koca, "5 yaşlı hastamızı daha kaybettik. Hasta sayısı ise 670'e çıktı" dedi.



SEÇMECE DEVRİ BİTTİ

COVİD salgını pazar tezgahlarını da bozdu. "Seçmece bunlar" sözü tarih oldu! Artık meyvesebzeye dokunulmayacak. Tezgahlar aralıklı kurulacak.



SAÇI SAKALI KESİN

ÇİNLİ doktordan hayati tavsiye: Virüsün tutunmaması için saçımı ve sakalımı kestim. Hijyene dikkat ettim. Maske taktım.







İTALYA YASTA

CORONAVİRÜS yüzünden İtalya'da 4032 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı virüsün çıktığı ülke olan Çin'i geçti.







TARİHİ KİLİT

İstanbul'da 1 asırdır hizmet veren Sultanahmet Köftecisi kepenk kapattı. "100 yıllık serüvenimizde ilk kez sizlerden ayrı kalacağız' yazısı astı.



AĞZINA SAĞLIK

Bergüzar Korel, evde kalın çağrısı yaptı. Aksi yönde davrananları uyardı:

Sıkıldım diye bir şey yok. Evinize gidin. Şu an hastanelerde çalışan tüm sağlık görevlilerini düşün...







UMUTSUZ KRALİÇE

KRALİÇE 2. Elizabeth, ulusa seslendi. Salgının dünyada yolaçacağı muhtemel tehlikelere dikkati çekti:

İNGİLTERE bir belirsizlik dönemine giriyor. Ben ve ailem, üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız.







HAMİLELER NASIL KORUNUR?

PROF. Gülseren Yücesoy, anne adaylarını uyardı: Temizliğe dikkat edin. Toplu taşıma kullanmayın. Odanızı sık sık havalandırın.



KORKUTAN RAKAM

Dünyayı, Coronavirüs paniği sardı... İlk vakanın 11 Mart'ta görüldüğü ülkemizde can kaybı 4'e, enfekte olan hasta sayısı ise 359'a çıktı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, Türk halkını önlem almaya çağırdı. "En iyi ihtimalle vaka sayısı bir hafta içerisinde bin civarına, ikinci hafta içerisinde ise 5 bin rakamına ulaşacağız" uyarısı yaptı. Türkiye'de ölüm oranının yüzde bir civarında olabileceğini söyleyen Akkoyunlu, "Bir korona vakası tespit ettiyseniz, tespit edemediğimiz 400 vaka var demektir. Her ölüm vakası için toplumda bin civarı vaka var demektir" ifadesini kullandı. Son açıklanan rakamla, 400 çarpıldığında ülkemizdeki ortalama vaka sayısının 145 binlerde olacağını açıkladı.







CAN KAYBIMIZ 9'A YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Koca, virüste 9. ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Koca, "Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var" dedi.







SAÇ-SAKAL KESİLSİN

Çinli doktorlar, virüsle mücadelede uyguladıkları yöntemleri sıraladı:

İki ay boyunca 3-4 günde bir dışarı çıktım.

Dışarı çıktığımda kalabalık ortamlara girmedim. Maske taktım. İnsanlarla arama mesafe koydum.

Eve gittiğimde ellerimi 20 saniye bol sabunlu suyla yıkadım.

Virüsün tutunmaması için saçlarımı ve sakallarımı kestim.

Hijyene dikkat ettim.







ŞİFA OLSUN

Tokat'ta bir lokanta sahibi Hakan Kutlay, uzmanları dinledi. Virüse karşı korunması için esnafa kelle paça çorbası ikram etti. "Yüzde 100 kemik suyu. Bağışıklığımızı kuvvetlendirmesi için paça çorbası dağıttık. Esnaftan çok güzel tepkiler aldık. Herkes memnun" dedi.



'CORONA BANA GELMEZ' DEMEYİN LÜTFEN EVDE KALIN

CORONAVİRÜS, en çok kronik hastalığı olanları ve 60 yaş üzerini tehdit etti. Uzmanlar, defalarca "Risk grubunda olanlar evden çıkmasın" dedi. Ancak yaşlılar, bu uyarılara aldırış etmedi. Can kaybı ve vaka artışı bile onları engellemedi. Hepsi parklara akın etti. Gazetelerini okuyup sohbet etti. Çaresiz kalan belediyeler, meydanlardaki bankları sökmeye başladı.







Yaşlılar, uyarılara aldırmadı. Soluğu parkta bahçede aldı. Belediyeler, bankla rı sökerek sorunu çözmeye çalıştı.





TEST BİR TIK YAKIN

SAĞLIK Bakanlığı, Coronavirüs riskini sorgulayabilmesi için internet sitesi açtı. Sitede, sorulara verilen yanıtlara göre sistem "Virüsle karşılaşmış olma ihtimaliniz düşük" ya da "Sağlık durumunuzun değerlendirilmesi için maskenizi takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun" uyarısında bulunuluyor.







YAPMAYIN BEYLER!

DİYANET İşleri Başkanlığı, Coronavirüs'e karşı aldığı tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda, camilerde cemaatle namaz kılınmaması çağrısı yapıldı. Son olarak Cuma namazı kılınmayacağı ve kandil akşamı camilerin kapalı olacağı açıklandı.



DÜN, binlerce kişi Cuma namazı için gittiği camide kapının kapalı olduğu görünce şaşkınlık yaşadı. Kimi evire giderken, kimi avluda namaz kıldı. Ancak Şanlıurfa'da bir vatandaş vardı ki ortalığı ayağa kaldırdı! Namaz kılmak istediğini söyleyip cami kapısını tekmelemeye başladı. Büyük tepki topladı.



CORONA GÜNLERİNDE SESSİZLİK

DÜNYAYI etkisi altına alan yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından İstanbullular evlerine kapandı. Başkan Erdoğan'ın da çağrısı sonrası dün de sokağa çıkanların oldukça azaldığı görüldü. İstanbul'da yollar boş kalırken toplu ulaşımı kullananların sayısı ise oldukça azdı. Öte yandan trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 24'e düştüğü İstanbul'da yollar drone ile görüntülendi.







BEŞİKTAŞ









FATİH







TAKSİM MEYDANI





BODRUM



SADECE İstanbul mu boş kaldı? Elbette hayır... İzmir, Ankara gibi illerimizde de vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih etti. İzmir'de vatandaşların, boş vakitlerini değerlendirmek için tercih ettiği ve 7 gün 24 saat yoğunluğun hiç azalmadığı Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin tenhalığı dikkat çekti.

SEMTTEKİ birçok işyeri de faaliyetini durdurdu. Bazı kafeteryalar, bahçelerdeki masa ve sandalyelerini toplarken, bazılarının ise malzemelerini toplamadığı ve işyerine bekçilerin refakat ettiği görüldü. Bodrum da boş kaldı. On binlerce kişinin okulların tatil olmasıyla Bodrum'a gitse de evlerinden çıkmadığı görüldü.







MASKELİ 'EVET'

BURSA'YA bağlı Yıldırım Belediyesi, dünyayı saran Coronavirüs'e karşı önlem aldı. Yeni evlenecek çiftlerin nikâhlarını sadece iki şahitle ve maskeli olarak kıymaya başladı. Dün Arife Abik ile Salih Ekin çiftinin nikâh merasimi iki şahit eşliğinde yapıldı. Nikâh törenlerinde sevdikleriyle birlikte olamadan mutluluğa "evet" diyen Arife Ekin çifti, "Herkes kurallara uymalı" çağrısı yaptı. Salih-Arife Ekin çiftinin nikâhı, iki şahit eşliğinde kılındı.





ASKERLİK İŞLEMİ E-DEVLET'TEN

MİLLİ Savunma Bakanlığı, virüs önlemleri kapsamında, askerlik işlemlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceğini bildirdi. Açıklamada herkesin sağlığı için e-Devlet üzerinden işlem yapılması çağrısında bulunuldu.



E-NABIZ'DAN TAKİP EDİN

SAĞLIK Bakanlığı, Coronavirüs testi yaptıran vatandaşların test sonuçlarına e-nabız uygulamasından ulaşabileceğini söyledi. E-Nabız sistemine, E-Devlet kapısı üzerinden ulaşılıyor.



CEZAEVİNDE VAKA YOK

ADALET Bakanı Gül, salgına karşı hem personel hem de cezaevinde bulunan mahkum ve tutuklular için her türlü tedbirin alındığını belirtti. Gül, "Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur. İhtiyacı olan herkese dezenfekte ürünleri de ücretsiz bir şekilde verilmektedir" dedi.



DÖNÜŞ İÇİN SON SAAT: 17.00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere, İtalya ve Almanya gibi ülkelerden gelmek isteyen Türk vatandaşlarının bugün 17:00'ye kadar elçilik ve konsolosluklara başvurmalarını istedi. Oktay, "Vatandaşlarımız 14 gün karantinaya alınacak" dedi.