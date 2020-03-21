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    • Magazin
    • 21.03.2020 Gazete
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    sosyal medyadan "Evinizde kalın" çağrısı yaptı

    9 Mart'ta ikinci kez anne olan , sosyal medyadan "Evinizde kalın" çağrısı yaptı. "Evde sıkıldım diye bir şey yok. Sağlık görevlilerini düşünün" diyen güzel oyuncu, ekledi...

    Sıkılmaya hakkın yok

    9 Mart'ta ikinci kez anne olan Bergüzar Korel, sosyal medyadan "Evinizde kalın" çağrısı yaptı. "Evde sıkıldım diye bir şey yok. Sağlık görevlilerini düşünün" diyen güzel oyuncu, ekledi: "Hepsi akşam eve giderken acaba sevdiklerine virüs bulaştırır mı diye korkuyorlar. Senin sıkıldığın şey ise onlar için bir lüks. Kendini değil başkalarını düşün."

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