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açıkladı: Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a vaka sayısı 670’e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu Twitter üzerinden paylaştı. yaptığı açıklamada, "Hasta sayımız 670’e ulaştı. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var" ifadelerini kullandı.

  • Dünya
  • 20.03.2020 23:16
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 23:41
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Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hızla yayılmaya ve ölümlere sebep oluyor. Dünya genelinde 10 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsten ülkemizde de 9 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu Twitter üzerinden paylaştı.

yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" ifadelerine yer verdi.

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