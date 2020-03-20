Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hızla yayılmaya ve ölümlere sebep oluyor. Dünya genelinde 10 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsten ülkemizde de 9 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu Twitter üzerinden paylaştı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" ifadelerine yer verdi.