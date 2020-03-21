Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. İngiltere'de vakalar arttı. Londra'da Mart'ta tedavi görmeye başlayan 39 yaşındaki Tara Jane Langston, Covid-19'un tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunurken, her bir nefesin yoğun bir 'mücadele' gerektirdiğini ve ciğerlerinde cam varmış gibi hissettiğini söyledi. Langston'ın yoğun bakımda olduğu ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. Öte yandan, İngiltere'de hemşirelik yapan Dawn Bilbrough, marketlerin yağmalandığın belirtti.
Tara Jane Langston, hayat dolu bir kadındı. Coronavirüse yakalandı. Şimdi yaşam savaşı veriyor.
Tara Jane Langston, hayat dolu bir kadındı. Coronavirüse yakalandı. Şimdi yaşam savaşı veriyor.
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