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39 yaşındaki koronavirüs hastası dan paylaştı!

Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı.’de Coronavirüse yakalanan bir kadın, hastaneden paylaşım yaptı. Yaşadıklarını anlattı: Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum.

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Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. 'de vakalar arttı. 'da Mart'ta tedavi görmeye başlayan 39 yaşındaki Tara Jane Langston, Covid-19'un tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunurken, her bir nefesin yoğun bir 'mücadele' gerektirdiğini ve ciğerlerinde cam varmış gibi hissettiğini söyledi. Langston'ın yoğun bakımda olduğu ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. Öte yandan, İngiltere'de hemşirelik yapan Dawn Bilbrough, marketlerin yağmalandığın belirtti.






, hayat dolu bir kadındı. Coronavirüse yakalandı. Şimdi yaşam savaşı veriyor.

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