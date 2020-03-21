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Hamileler dikkat! İşte coronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken önlemler...

'de ortaya çıkan coronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini aştı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. , hassas grupta bulunan hamileleri uyardı.

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Hamileler dikkat!

Çin'de ortaya çıkan coronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini aştı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gülseren Yücesoy, hassas grupta bulunan hamileleri uyardı.

Dünya genelinde 32 hamilede tespit edilen Coronavirüsle ilgili tedavilerin devam ettiğini, henüz bir bebek veya anne ölümünün gerçekleşmediğini belirten Yücesoy, "Hastalığı gebelerde durumun genel popülasyondan farklı olmadığı düşünülmektedir. Gebelerin virüs i daha hassas grupta olduğu henüz bildirilmemiştir." dedi. Yücesoy, "Hamileler el ve kişisel temizliğe dikkat etmeli, toplu taşıma kullanmamalı, güneş ışığından yararlanmalı, hareketsiz kalmamalı, oda sık sık havalandırılmalı" diye konuştu.

ERHAN ÖZTÜRK

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