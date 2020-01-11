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  • Son Güncelleme: 11.01.2020 18:29

4.7'lik sonrası da korkutan anons!

’nde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen sonrasında Söğütlüçeşme istasyonunda vatandaşlara nu ‘terk edin’ anonsu yapıldı.

Deprem sonrası metroda korkutan anons!

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