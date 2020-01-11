Deprem kahini Frank Hoogerbeets İstanbul'u böyle uyardı!: 7'yi bulabilecek...

Marmara Denizi'nde bugün 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir süredir beşik gibi sallanan Marmara Bölgesi'nde depremin hissedildiği yerlerden biri megakent İstanbul'du... Pek çok vatandaş depremde kendini sokağa attı. İstanbul'da yakın zamanda 5,7 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmiş ve insanlar sokaklara dökülmüştü. İstanbul'daki bu son dakika depremi Hollandalı ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'in açıklamalarını da yeniden gündeme getirdi. İstanbul'u defalarca uyaran Frank Hoogebeets'in deprem kehanetleri korkutan cinsten...

11.01.2020 17:40 - Son Güncelleme: 11.01.2020 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





