Partisinin Küçükkuyu Belde Teşkilatının 7. Olağan Kongresinde konuşan Turan, Türkiye'nin Libya ile önemli bir anlaşma yaptığını anımsattı.

Bölgede Türkiye'nin izni olmadan doğal gaz ve petrol araması ya da balıkçılık yapılamayacağını belirten Turan, şöyle konuştu:

"Uzun yıllar yapılan görüşmeler sonunda anlaşma hayata geçirilerek büyük bir adım attık. CHP ve HDP hariç herkes ayakta alkışladı. Deniz Baykal 'çok sevindik' diyor. Sevindim demiyor. 'Biz AK Parti ile CHP kavga ederiz ama milli meselelerde aynı yerden bakarız' demek bu cümle. Destek olmamız lazımdı, o anlaşma ile gurur duydum diyor. Ama sayın Baykal, çok sular aktı o köprü altından. Baykal'ın bıraktığı CHP ile Kemal beyin yönettiği CHP arasında sadece isim benzerliği var. Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir operasyon ile oraya geldi. HDP ruhu aksettirildi CHP'ye. Milliyetçilik, ulusalcılık kalmadı partide. Devletçi olan Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet eder mi? Baykal'ın partisinden hiçbir şey kalmadı."

Turan, istediklerinin ulusal meselelerde muhalefet ve iktidarın tek bayrak ve tek devlet çatısı altında birliktelik olduğunu vurgulayarak, "Suriye tezkeresinde HDP hariç bütün partiler evet dedi ama CHP Genel Başkanı 'içim kan ağlayarak evet diyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Türkiye'nin İMF'nin yönettiği eski Türkiye olmadığını vurgulayan Turan, "ABD'nin racon kestiği bir ülke değil. Bölgemizde ne kadar mesele varsa çözüm üretmeye uğraşan bir ekip haline geldik. Putin ve Erdoğan bir araya geldi. İki lider Libya'ya 'durun' dedi. Eğer teskere geçmeseydi Erdoğan o masada olabilir miydi? Baykal o yüzden diyor 'kıymetli bu işler' diye." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'den ayrılarak diğer partilere geçenlere değinen Bülent Turan, şöyle d evam etti:

"Daha son seçimlerde AK Parti'den aday olmuş, aday adayı olmuş arkadaşlar bugün başka partiye geçip en ağır ithamda bulunuyorlarsa şahsi meseleden başka bir şey değil. Cumhur İttifakı zayıflıyorsa Türkiye zayıflıyor. Cumhur İttifakı güçleniyorsa Türkiye güçleniyor. ABD ve dünya Türkiye ne yapacak derken sen makamın alındığında çocuk gibi ağlayacaksan bunun kıymeti olmaz. Doğu Akdeniz güvenliğine, Suriye'nin geleceğine baktığımızda bu meselenin AK Parti meselesi olmadığını Türkiye'nin bir basamak daha çıkma veya çıkmama meselesi olduğu ortada. Türkiye'yi biz büyüttük biz daha çok büyüteceğiz inşallah."

"BUNLARIN YALAN GÜNÜ YAPMASI LAZIM"

"Karşımızdaki en yakın olan CHP'nin haline baktığımızda siyasi magazin partisi" diyen Turan, "Saraya kim gitti kim geldi, rüşvet verildi mi verilmedi mi tartışmalarını ötesine geçemiyorlar. Bunların bu ülkeye katabileceği bir şey yok. 'İstanbul Havalimanı'na uçak inmedi' dediler rekor kırdık. 'Putin'in uçağı inmedi' dediler bilinçli olarak eski havalimanına indi. 'Kayseri'de polis vatandaşı dövdü' dediler görüntü çıktı dövmediği ortaya çıktı. İşimizi bıraksak, CHP'nin yalanlarına cevap versek gün yetmez. Kadınların altın günü gibi bunların yalan gün yapması lazım." diye konuştu.

AK PARTİ'YE KATILIMLAR

Turan, partiye katılımlarla ilgili şunları kaydetti:

"Başlıyoruz, her hafta 5 arkadaşımız her partiden bir belediye başkanımız tören ile AK Parti'ye katılacak. 100'e yakın belediyeden AK Parti'ye katılım olacak. Birileri kavga ederken AK Parti'nin nasıl büyüdüğünü beraber göreceğiz. 'AK Parti devlet partisi oldu' diyorlar, bir defa devletçi olmak bir şeref. Biz millet ile beraber yürüdük. Bizi devletçilikle suçlayacak en son parti CHP olmalı. Dünyada hiçbir partinin bankada hissesi yok ama CHP'nin var. Tek partili hayatta İş Bankası hisseleri CHP'nindi. Çok partili sisteme geçildi ama CHP hisseleri hazineye bırakmadı. CHP sağduyulu bir şekilde meseleye bakıp bu tarihi hareketi ortay koyar tüm hisselerinizi hazineye bırakırsa ayakta alkışlarız."

Kongreye, AK Parti Çanakkale Milletvekili Julide İskenderoğlu, İl Başkanı Naim Makas, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.