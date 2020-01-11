MTA fay hattı sorgulama işlemi, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bugün Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.37'de meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinin bir çok noktasında hissedildi. Peki, MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte merak edilen detaylar...

FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Fay hattı sorgulama ekranına MTA'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. http://www.mta.gov.tr/v3.0/ adresine girip MTA Yerbilimleri Portalı'nı http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konumu girebilirsiniz.

MTA FAY HATTI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ