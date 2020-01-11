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  • Son Güncelleme: 11.01.2020 17:24

Son dakika: Bakan Kurum'dan 'da hissedilen 4,7'lik le ilgili açıklama açıklama

Son dakika haberine göre 'da hissedilen 4,7'lik le ilgili açıklama yapan Çevre ve , "Tüm birimlerimizle gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Bakan Kurum'dan deprem açıklaması

'da hissedilen 4,7'lik le ilgili açıklama yapan Çevre ve , "Tüm birimlerimizle gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

İSTANBUL'DA 4,7'LİK DEPREM
İstanbul'da deprem meydana geldi. Silivri ilçesinde yaşanan depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.

Yedi kilometre derinliğindeki deprem başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedildi. İstanbul'daki depremin 16.37'de meydana geldiği bildirildi.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı.

Twitter'da paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim" dedi.

9 SAATTE 35 DEPREM MEYDANA GELDİ
'nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından () yapılan derlemeye göre, 'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi.

Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.

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