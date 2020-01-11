İstanbul'da hissedilen 4,7'lik depremle ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tüm birimlerimizle gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

İSTANBUL'DA 4,7'LİK DEPREM

İstanbul'da deprem meydana geldi. Silivri ilçesinde yaşanan depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.

Yedi kilometre derinliğindeki deprem başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedildi. İstanbul'daki depremin 16.37'de meydana geldiği bildirildi.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı.

Twitter'da paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim" dedi.

9 SAATTE 35 DEPREM MEYDANA GELDİ

Marmara Denizi'nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) yapılan derlemeye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi.

Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.