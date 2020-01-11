GaleriEkonomi

İstanbul'daki korkutan deprem sonrası akıllara geldi! DASK deprem sigortası nasıl yapılır?

Bugün İstanbul'da yaşanan ve çevre illeri etkileyen şiddetli deprem sonrasında deprem sigortası aranmaya başladı. Deprem sigortası yani DASK aslında zorunlu olarak yapılması gerekiyor. Ülkemizde yasada belirtilmiş olan zorunlu deprem sigortası ile belli şartlara uygun olan tüm meskenlerin zorunlu olarak sigorta yaptırması gerekmektedir. Her yıl Deprem Sigortası Poliçenizi yenileterek kendinizi güvence altına almanız gerekmektedir. Konutunuza deprem sigortası yaptırmak için, ilgili kuruma başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuruyu online olarak da yapabilmektesiniz. Peki deprem sigortası DASK nasıl yapılır? Deprem sigortası ne kadar, başvuru şartları nasıl? İşte merak edilen sorunların yanıtları...

11.01.2020 17:53 - Son Güncelleme: 11.01.2020 17:53
İstanbul'daki korkutan deprem sonrası akıllara geldi! DASK deprem sigortası nasıl yapılır?

İstanbul'da yaşanan depremle birlikte yine depreme ilişkin sigortalara dikkat çekilmeye başlandı. Zorunlu deprem sigortasını yaptırmak ise oldukça kolay ve ucuz.

İstanbul'daki korkutan deprem sonrası akıllara geldi! DASK deprem sigortası nasıl yapılır?

Kentsel dönüşümlerle birlikte depreme dayanıklı yapı konusunda ilerleme sürse de bazı yapılar hala depreme karşı dayanıksız.

İstanbul'daki korkutan deprem sonrası akıllara geldi! DASK deprem sigortası nasıl yapılır?

Bununla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm seferberliğini hızlandırmış durumda.Yapılar depreme dayanıklı olsa da şiddetli depremlerde hasar alma olasılığına karşı Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun Zorunlu Deprem Sigortası'nı yaptırmak gerekiyor.

İstanbul'daki korkutan deprem sonrası akıllara geldi! DASK deprem sigortası nasıl yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası, depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları poliçede belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılıyor.

İstanbul'daki korkutan deprem sonrası akıllara geldi! DASK deprem sigortası nasıl yapılır?

Depremin ardından bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görse de sigorta teminatı altında oluyor ve sigortadan zararınızı karşılıyorsunuz.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İşsize 10 ay 2.336 TL! 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nedir? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?
İşsize 10 ay 2.336 TL! 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nedir? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?