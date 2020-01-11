İstanbul'daki korkutan deprem sonrası akıllara geldi! DASK deprem sigortası nasıl yapılır?

Bugün İstanbul'da yaşanan ve çevre illeri etkileyen şiddetli deprem sonrasında deprem sigortası aranmaya başladı. Deprem sigortası yani DASK aslında zorunlu olarak yapılması gerekiyor. Ülkemizde yasada belirtilmiş olan zorunlu deprem sigortası ile belli şartlara uygun olan tüm meskenlerin zorunlu olarak sigorta yaptırması gerekmektedir. Her yıl Deprem Sigortası Poliçenizi yenileterek kendinizi güvence altına almanız gerekmektedir. Konutunuza deprem sigortası yaptırmak için, ilgili kuruma başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuruyu online olarak da yapabilmektesiniz. Peki deprem sigortası DASK nasıl yapılır? Deprem sigortası ne kadar, başvuru şartları nasıl? İşte merak edilen sorunların yanıtları...

11.01.2020 17:53 - Son Güncelleme: 11.01.2020 17:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





