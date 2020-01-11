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İstanbul'da yeni deprem olur mu? İstanbul'da artçı depremler yaşanmaya devam edecek mi?

Son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 16.37'de İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin ardından vatandaşların aklına İstanbul'da yeni deprem olur mu sorusu geldi. Bu kapsamda İstanbul'da artçı depremler yaşanmaya devam edecek mi sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor.

11.01.2020 17:51 - Son Güncelleme: 11.01.2020 17:55
İstanbul'da yeni deprem olur mu? İstanbul'da artçı depremler yaşanmaya devam edecek mi?

Ülkemizin yer aldığı coğrafyada 1500'lü yıllardan itibaren çeşitli zamanlarda 7 ve üstü büyüklüklerde 23 deprem meydana geldi.

İstanbul'da yeni deprem olur mu? İstanbul'da artçı depremler yaşanmaya devam edecek mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'da yeni deprem olur mu? İstanbul'da artçı depremler yaşanmaya devam edecek mi?

Bugün yaşanan İstanbul depreminin ardından akıllara İstanbul'da yeni deprem olur mu sorusu geldi.

İstanbul'da yeni deprem olur mu? İstanbul'da artçı depremler yaşanmaya devam edecek mi?

Milyonlarca vatandaş arama motorlarında İstanbul'da artçı depremler yaşanmaya devam edecek mi sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da yeni deprem olur mu? İstanbul'da artçı depremler yaşanmaya devam edecek mi?

Bu kapsamda televizyonda deprem uzmanlarının yaptığı yorumlar yakından takip ediliyor.

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