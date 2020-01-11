İstanbul'da yeni deprem olur mu? İstanbul'da artçı depremler yaşanmaya devam edecek mi?
Son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 16.37'de İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin ardından vatandaşların aklına İstanbul'da yeni deprem olur mu sorusu geldi. Bu kapsamda İstanbul'da artçı depremler yaşanmaya devam edecek mi sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor.
11.01.2020 17:51
- Son Güncelleme: 11.01.2020 17:55
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