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    • Haberler
    • 06.02.2023 12:05
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    • 06.02.2023 12:05
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    Deprem çantasında neler olmalı, nasıl hazırlanır? AFAD: Deprem çantası hazırlarken neler konulmalıdır?

    AFAD deprem çantasında neler olması gerektiği yönünde açıklama yaptı. Deprem çantasında neler olması yönünde merak edilenlere yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, deprem çantası hazırlarken neler konulmalıdır? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte AFAD'ın deprem çantası açıklaması...

    takvim.com.tr
    Deprem çantasınde neler olmalı?

    Deprem çantası nasıl hazırlanır? Peki, deprem çantası hazırlarken neler konulmalıdır? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır?

    DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

    Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.

    Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.

    DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

    Gıda

    Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

    Önemli belge fotokopileri

    Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

    Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

    Zorunlu Deprem Poliçesi

    Diplomalar

    Pasaport, banka cüzdanı vb.

    Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

    Giyecekler

    İç çamaşırı

    Çorap

    Yağmurluk

    İklime uygun giysiler

    Su

    Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

    Hijyen malzemeler

    Sabun ve Dezenfektanlar

    Diş fırçası ve macunu

    Islak mendil

    Tuvalet kâğıdı

    Hijyenik ped

    Diğer malzemeler

    İlk yardım çantası

    Uyku tulumu veya battaniye

    Çakı, düdük, küçük makas

    Kâğıt, kalem

    Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
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