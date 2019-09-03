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  • Son Güncelleme: 03.09.2019 17:29

Seçilemeyen 'li başkan adayı , 'de koltuğu kaptı!

23 Haziran yerel seçimlerinin ardından 'nin kazandığı 'nde Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımı başladı. 'nin iştirak şirketlerinden çıkarılan işçiler arasına her geçen gün yenileri eklenirken İBB'den bir atama haberi daha geldi. 'nde CHP'den Belediye Başkan adayı olan ve seçilemeyen , İBB'nin yeni İtfaiye Daire Başkanı olarak atandı.

Seçilemeyen CHP'li başkan adayı, İBB'de koltuğu kaptı!

'nde Belediye Başkan adayı olan lakin seçilemeyen , 'de koltuğu kaptı.

İBB'DE KOLTUĞU KAPTI!
'nde yeni görevlendirmeler devam ediyor. Son atama ile İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na 'nin yerel seçimde Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan Remzi Albayrak'ın getirildiği öğrenildi.

REMZİ ALBAYRAK KİMDİR?
Remzi Albayrak, 1964 yılında eski Yugoslavya'nın Sancak bölgesinde doğdu ve 1969 yılında Türkiye'ye göç etti. Kuleli Askeri Lisesi'ni ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nı bitirdi.

Albayrak, 'nın çeşitli birlik ve kurumlarında görev alarak 2010 yılında albay rütbesiyle emekli oldu. Askerlik hayatı boyunca Bosna-Hersek'teki savaşta (SFOR) karargahında, Almanya'nın Heidelberg şehrinde bulunan 7'nci American Ordusu'nda (LANDCENT) ve ABD San Antonio şehrinde bulunan Lackland Air Forse Base'de yurtdışı görevleri icra etti.

Albayrak, 2017 yılında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı seçildi.

İMAMOĞLU'NUN İŞÇİ KIYIMI SÜRÜYOR!
Seçimlerden önce oy kaygısıyla "İşçilere dokunmayacağız" diyen CHP'li belediye başkanları koltuğu oturduktan sonra vaatler yalan oldu! Haklarını arayan Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinde çalışırken işten çıkarılan bir grup işçi belediye önünde beklemeye devam ediyor. İşçiler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçi çıkarımı yapılmayacağı yönündeki sözlerini hatırlattı. Ekrem İmamoğlu'nun koltuğa oturduktan sonra içten çıkardığı işçi sayısının ise toplam bin 310 olduğu ortaya çıktı.

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