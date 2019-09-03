31 Mart Yerel Seçimleri'nde Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan lakin seçilemeyen Remzi Albayrak, İBB'de koltuğu kaptı.

İBB'DE KOLTUĞU KAPTI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni görevlendirmeler devam ediyor. Son atama ile İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na CHP'nin yerel seçimde Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan Remzi Albayrak'ın getirildiği öğrenildi.

REMZİ ALBAYRAK KİMDİR?

Remzi Albayrak, 1964 yılında eski Yugoslavya'nın Sancak bölgesinde doğdu ve 1969 yılında Türkiye'ye göç etti. Kuleli Askeri Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nı bitirdi.

Albayrak, TSK'nın çeşitli birlik ve kurumlarında görev alarak 2010 yılında albay rütbesiyle emekli oldu. Askerlik hayatı boyunca Bosna-Hersek'teki savaşta NATO (SFOR) karargahında, Almanya'nın Heidelberg şehrinde bulunan 7'nci American Ordusu'nda (LANDCENT) ve ABD San Antonio şehrinde bulunan Lackland Air Forse Base'de yurtdışı görevleri icra etti.

Albayrak, 2017 yılında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı seçildi.

İMAMOĞLU'NUN İŞÇİ KIYIMI SÜRÜYOR!

Seçimlerden önce oy kaygısıyla "İşçilere dokunmayacağız" diyen CHP'li belediye başkanları koltuğu oturduktan sonra vaatler yalan oldu! Haklarını arayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinde çalışırken işten çıkarılan bir grup işçi belediye önünde beklemeye devam ediyor. İşçiler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçi çıkarımı yapılmayacağı yönündeki sözlerini hatırlattı. Ekrem İmamoğlu'nun koltuğa oturduktan sonra içten çıkardığı işçi sayısının ise toplam bin 310 olduğu ortaya çıktı.