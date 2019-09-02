31 Mart'ta ve 23 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından göreve gelen CHP'li belediyeler, seçimden önce verdikleri "ücretsiz servis imkanı, indirim" gibi vaatleri unutarak zam üstüne zam yaptı. İlk olarak CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi ile başlayan "zam" furyasına, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri de eşlik etti.

İMAMOĞLU'NDAN ZAMLI TARİFE

İSBİKE VE İSPARK'A ZAM

Saatlik kiralama 2.5 TL olan bisiklet kiralamaları 3.5 TL'ye çıkarıldı. Abonelik ücreti ise 59 TL'den 99 TL'ye çıkartıldı.

İSPARK Belgrad ormanları giriş fiyatını yüzde 50 arttırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSBİKE'ye ve İSPARK'a yüzde 40 ve yüzde 50 oranında zam yaptı.

İşte eski ve yeni ücret tarifeleri...





SERVİSLER YÜZDE 13 ZAM

Seçimden önce "ücretsiz okul servisi" gibi vaatler veren Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri fos çıktı. Okul servislerine yüzde 13 oranında zam yapılan İstanbul'da, taksi ve minibüs ücretlerine de yüzde 25 oranında zam yapıldı. Ayrıca "24 saat ulaşım" diyen İmamoğlu, gece hizmet verecek olan toplu taşıma araçlarında "farklı tarife" uygulanacağını açıkladı. Buna göre 00.30-05.30 arasında belediyenin toplu taşıma araçlarını ya da metroyu kullananlar 2 katı ücret ödeyecek.

TAKSİYE YÜZDE 25 ZAM

UKOME kararları kapsamında, taksi taşımacılığı ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden ortalama yüzde 25 artış yapılarak, açılış ücreti 5 lira, mesafe tarifesi 3,10 lira, yolculuk başına minimum ücret ise 13 lira olarak belirlendi.

İstanbul

İstanbul

Taksi açılış ücreti: 4 TL - 5 TL

Taksi indi-bindi ücreti: 10 TL - 13 TL

Taksi kilometre ücreti: 2,50 TL - 3,10 TL

Minibüs indi-bindi ücreti: 2,00 TL - 2,50 TL

Okul servisi en kısa mesafe: 215 TL - 243 TL.

MİNİBÜS ÜCRETLERİ 2 TL'DEN 2 BUÇUK TL OLDU

Minibüs ücretleri yüzde 25 artırılırken, öğrenci 0-6 kilometre 1,5 lira, 6 kilometre sonrası 2 lira, 0-2 kilometre aralığı ücret (indi-bindi) ise 2,5 lira oldu.

Taksi dolmuş ücretlerinde yüzde 24 artış yapılırken, öğrenci servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artış yapılarak, en kısa mesafe 0-1 kilometre için tarife 243 lira olarak tespit edildi.

VAPURLARA DA ZAM

Şehir hatları İstinye - Çubuklu Arabalı Vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20 ve Harem - Sirkeci araç geçiş ücretlerine yüzde 10 artış uygulanması kararları alındı.



MANSUR YAVAŞ DA "ZAM" DEDİ

Antalya ve İstanbul'un ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de zamlı tarifelere geçiş yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada maliyetlerin arttığı iddia edilerek zam yapıldığı belirtilirken, tek binişlik Ankarakart ücreti 3 lira 25 kuruş oldu. Bu rakamla birlikte Ankara'da toplu taşımaya yüzde 30 oranında zam yapıldı.

Ankara

Tek biniş: 2,50 TL - 3,25 TL

Aktarma: 1 TL - 1,60 TL

Okul servisi en kısa mesafe (Yıllık): 1818 TL - 2054 TL.



ANTALYA'DA YÜZDE 23 ZAM

Antalya'da 15 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma ücretlerinde yüzde 23 oranında artışa gidildi. Belediyeden yapılan açıklamada, 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, tam bilet 3 lira 20 kuruş, indirimli bilet 2 lira 70 kuruş, öğrenci bileti 1 lira 80 kuruş, kredi kartı kullanımı 3 lira 20 kuruş, "kullan at" bilet fiyatı ise 3 lira 50 kuruş olarak belirlendiği duyuruldu.

Antalya:

Tam bilet: 2,60 TL - 3,20 TL

İndirimli bilet: 2,00 TL - 2,70 TL

Öğrenci: 1,60 TL - 1,80 TL