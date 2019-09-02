Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.09.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 11:18

'li belediyelerde '' furyası! İSBİKE ve İSPARK'tan sonra sırada su zammı var

Yerel lerin ardından göreve başlayan 'li başkanlar, üstüne zam yapıyor. 'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla koltuğa oturan Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığı tatillerin ardından zamlarla göreve başladı. İstanbul’da, okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi , İSBİKE ve İSPARK ücretlerine de zam geldi. Antalya ve İstanbul'un ardından Başkanı da toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 zam yaptı. Şimdi de ’da suya zam yapılması gündemde. Ankara Büyükşehir Belediyesi, su ücretlerinde ‘kademeli tarife’ uygulamasına geçmeye hazırlanırken, son kararı meclis verecek.

CHP'li belediyelerde 'zam' furyası!

31 Mart'ta ve 23 Haziran'da yapılan lerin ardından göreve gelen 'li belediyeler, seçimden önce verdikleri "ücretsiz servis imkanı, indirim" gibi vaatleri unutarak üstüne zam yaptı. İlk olarak CHP'li ile başlayan "zam" furyasına, ve Büyükşehir Belediyeleri de eşlik etti.

İMAMOĞLU'NDAN ZAMLI TARİFE

İSBİKE VE İSPARK'A ZAM
Saatlik kiralama 2.5 TL olan bisiklet kiralamaları 3.5 TL'ye çıkarıldı. Abonelik ücreti ise 59 TL'den 99 TL'ye çıkartıldı.

İSPARK Belgrad ormanları giriş fiyatını yüzde 50 arttırdı. () İSBİKE'ye ve İSPARK'a yüzde 40 ve yüzde 50 oranında zam yaptı.

İşte eski ve yeni ücret tarifeleri...


SERVİSLER YÜZDE 13 ZAM
Seçimden önce "ücretsiz okul servisi" gibi vaatler veren 'nun vaatleri fos çıktı. Okul servislerine yüzde 13 oranında zam yapılan İstanbul'da, taksi ve minibüs ücretlerine de yüzde 25 oranında zam yapıldı. Ayrıca "24 saat ulaşım" diyen İmamoğlu, gece hizmet verecek olan toplu taşıma araçlarında "farklı tarife" uygulanacağını açıkladı. Buna göre 00.30-05.30 arasında belediyenin toplu taşıma araçlarını ya da metroyu kullananlar 2 katı ücret ödeyecek.

TAKSİYE YÜZDE 25 ZAM
UKOME kararları kapsamında, taksi taşımacılığı ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden ortalama yüzde 25 artış yapılarak, açılış ücreti 5 lira, mesafe tarifesi 3,10 lira, yolculuk başına minimum ücret ise 13 lira olarak belirlendi.
İstanbul

İstanbul
Taksi açılış ücreti: 4 TL - 5 TL
Taksi indi-bindi ücreti: 10 TL - 13 TL
Taksi kilometre ücreti: 2,50 TL - 3,10 TL
Minibüs indi-bindi ücreti: 2,00 TL - 2,50 TL
Okul servisi en kısa mesafe: 215 TL - 243 TL.

MİNİBÜS ÜCRETLERİ 2 TL'DEN 2 BUÇUK TL OLDU
Minibüs ücretleri yüzde 25 artırılırken, öğrenci 0-6 kilometre 1,5 lira, 6 kilometre sonrası 2 lira, 0-2 kilometre aralığı ücret (indi-bindi) ise 2,5 lira oldu.

Taksi dolmuş ücretlerinde yüzde 24 artış yapılırken, öğrenci servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artış yapılarak, en kısa mesafe 0-1 kilometre için tarife 243 lira olarak tespit edildi.

VAPURLARA DA ZAM
Şehir hatları İstinye - Çubuklu ları araç geçiş ücretlerine yüzde 20 ve Harem - Sirkeci araç geçiş ücretlerine yüzde 10 artış uygulanması kararları alındı.

MANSUR YAVAŞ DA "ZAM" DEDİ
Antalya ve İstanbul'un ardından de zamlı tarifelere geçiş yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada maliyetlerin arttığı iddia edilerek zam yapıldığı belirtilirken, tek binişlik Ankarakart ücreti 3 lira 25 kuruş oldu. Bu rakamla birlikte Ankara'da toplu taşımaya yüzde 30 oranında zam yapıldı.

Ankara
Tek biniş: 2,50 TL - 3,25 TL
Aktarma: 1 TL - 1,60 TL
Okul servisi en kısa mesafe (Yıllık): 1818 TL - 2054 TL.


ANTALYA'DA YÜZDE 23 ZAM
Antalya'da tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma ücretlerinde yüzde 23 oranında artışa gidildi. Belediyeden yapılan açıklamada, 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, tam bilet 3 lira 20 kuruş, indirimli bilet 2 lira 70 kuruş, öğrenci bileti 1 lira 80 kuruş, kredi kartı kullanımı 3 lira 20 kuruş, "kullan at" bilet fiyatı ise 3 lira 50 kuruş olarak belirlendiği duyuruldu.

Antalya:
Tam bilet: 2,60 TL - 3,20 TL
İndirimli bilet: 2,00 TL - 2,70 TL
Öğrenci: 1,60 TL - 1,80 TL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP'li belediyelerde 'zam' furyası! İSBİKE ve İSPARK'tan sonra sırada su zammı var
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri