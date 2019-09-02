İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı şirketlerden işten çıkartılan işçiler belediye önündeki eylemlerine dün de devam etti. İşçi temsilcileri, gece eylemlerini nöbetleşe sürdürdü. İBB önünde nöbetlerine dün gün boyu devam eden işçiler "Her şey böyle mi güzel olcak? İşçi burada namus sözü nerede?" sloganları attı. İşte tepkiler:





Suat Keser: Temizlik işçisiydim. Hakkaniyet olmadığı için işten atıldığımız söyleniyor. Bu mu hakkaniyet? Benim iki çocuğum var. Evlatlarımı okula nasıl göndereceğim? Bize bunu yapanlar gelip halimizi görsün. Tek isteğim işe geri dönüp evime ekmek götürmek.







Arzu Çakır: Ekrem İmamoğlu ile görüşen 3 kişiden biriyim. 'Yerimize eleman alıyorsunuz. Madem ihtiyacınız var bizi neden çıkartıyorsunuz?' dedim. Annem-babam vefat etti. Eşim yok. 4 çocuğum var. Okul ihtiyaçlarını alamadım. İmamoğlu'nun bu umurunda mı? Tabii ki değil.



Umut Aydoğan: Kemal Kılıçdaoğlu seçim öncesi açıklamasında "AK Parti, CHP, MHP fark etmez, alın teriyle çalışanlar işten çıkarılmayacak" diye söz verdi. İşinde gücünde, alın teriyle çalışan insanları ekmeğinden ettiler.



Ertekin Erbay: 3 çocuğum var. Bir mesajla ortada kaldık. Herhangi bir gerekçe dahi göstermediler. Yüz kızartıcı suç mu işledim? Çalışırken bir kusurum mu oldu? İş yerimde bir zarar da mı bulundum? Bunlar olduysa tamam. Burada bir kanunsuzluk var.



Şevki Selim Yılmaz: Tek isteğimiz işe geri alınmak. İşçinin tek derdi akşam eve götüreceği ekmeğidir. İmamoğlu 16 milyon İstanbullu'yu kucaklayacağını söylemişti. Bizi de kucaklasın, ayırmasın. Bize üvey evlat muamelesi yapmasın.