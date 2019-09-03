Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti! Tahliye kararı verilmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti.

KESİNLEŞMİŞ KARAR OLDUĞU İÇİN TAHLİYE EDİLMEDİ

Hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 Kasım 2016'da tutuklanan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında önceki gün Ankara 19. Ağır Ceza mahkemesince yapılan yargılamada, yurt dışı çıkış yasağı konularak "Adli Kontrol" şartıyla tahliye kararı verilmişti. Hakkında 31 ayrı fezleke düzenlenen ve 142 yıl hapis istemiyle yargılanan Demirtaş'a ilişkin verilen tahliye kararı, İstanbul'da yargılandığı davadan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu için uygulamaya konulamadı.

ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin kararı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararına karşı bir üst mahkeme olan Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde itirazda bulundu. 2 ayrı gerekçeye dayandırılan itirazda şöyle denildi:

"TUTUKLAMA TEDBİRİ ÖLÇÜLÜ"

"Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu bulunan sanık Selahattin Demirtaş'ın yapılan duruşması sırasında tahliyesine karar verilmiş ise de sanığın üzerine atılı bu suçun CMK'nın 100. Maddesinde yer alan Anayasal Düzene ve bu düzenin işleyişine karı suçlardan olduğu CMK'nın 100. Maddesinde, 'bu suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir' denildiği, dosya kapsamında sanığın bu suçun işlendiğine dair, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, kovuşturma konusu Silahlı terör örgütüne üye olma suçu bakımından yasada öngörülen ceza miktarı da dikkate alındığında tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu, bu nedenle de tahliye kararının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir."

TUTUKLANMASI İSTENDİ

İtiraz dilekçesinin sonuç bölümünde ise, "Yukarı açıklanan sebeplerle Selahattin Demirtaş'ın itirazen tutuklanmasına karar verilmesi talep olunur" denildi. Üst mahkemenin söz konusu itirazı değerlendirip karara bağlaması bekleniyor.