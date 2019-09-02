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  • Son Güncelleme: 02.09.2019 09:17

ve eşi ’ndan zoraki dua pozu

Başkanı 'da 'nin mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında eşi da yanındaydı. Mezara karanfiller koyan Ekrem İmamoğlu daha sonra dua etmeye başladı. İmamoğlu kameraların kayıt yaptığı anda eşi Dilek İmamoğlu’nun dua etmediğini görünce dürterek dua pozu vermesi konusunda uyardı. İmamoğlu çiftinin bu zoraki dua şovu sosyal medyada büyük tepki topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , 'da eski Diyarbakır baro Başkanı 'nin mezarını ziyaret etti. İmamoğlu'nun mezar ziyareti sırasında kameralara yansıyan bir olay dikkatlerden kaçmadı.

İMAMOĞLU ÇİFTİNDEN ZORAKİ DUA POZU!
Muhafazakar bir görüntü sergileyerek prim yapma peşine düşen İmamoğlu'nun maskesi bir kez daha düştü. Tahir Elçi'nin mezarını ziyaret eden İmamoğlu, kameraların kayıtta olduğu esnada eşinin dua etmediğini görünce dürterek uyardı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
İmamoğlu ailesinin bu zoraki ve göstermelik dua mizanseni sosyal medyada büyük tepki topladı. Vatandaşlar İmamoğlu çiftini samimiyetsizlikle ve şov yapmakla suçladı.







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MUTLU,,,sivas MUTLU,,,sivas

eşinin ve kendisinin oynadığı açık ..zavallı saf halkımız ,nelerin döndüğünün farkında bile değil ,,ben buna kuzu nun kurt a aşık olması derim..

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 02.09.2019 09:21
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