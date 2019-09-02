İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da eski Diyarbakır baro Başkanı Tahir Elçi'nin mezarını ziyaret etti. İmamoğlu'nun mezar ziyareti sırasında kameralara yansıyan bir olay dikkatlerden kaçmadı.



İMAMOĞLU ÇİFTİNDEN ZORAKİ DUA POZU!

Muhafazakar bir görüntü sergileyerek prim yapma peşine düşen İmamoğlu'nun maskesi bir kez daha düştü. Tahir Elçi'nin mezarını ziyaret eden İmamoğlu, kameraların kayıtta olduğu esnada eşinin dua etmediğini görünce dürterek uyardı.



SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

İmamoğlu ailesinin bu zoraki ve göstermelik dua mizanseni sosyal medyada büyük tepki topladı. Vatandaşlar İmamoğlu çiftini samimiyetsizlikle ve şov yapmakla suçladı.















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