Bugünkü
Takvim

'li 'ndan 'a önce sonra geri vites!

Göreve başlayınca ilk işi taksi ve dolmuş ücretlerini artırmak olan 'li  Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ma ile devam etti. İmamoğlu, otopark ücretlerine yüzde 100'e varan oranlarda zam yaptı.



"Ucuzluk getireceğim" vaadiyle koltuğa oturan , işe hızlı başladı! Önce binlerce kişinin ekmeğiyle oynadı. İşten attı.
Sonra otopark ücretini fahiş oranda artırdı. Ve tuhaf bir açıklama yaptı: Bu finansal ayarlama. sonra!




İSPARK'A YÜZDE 100 ARTIŞ​
İstanbul ​Büyükşehir Belediye Başkanı olur olmaz ilk işi zam yapıp haksız yere işçi çıkartmak olan Ekrem İmamoğlu, fiyat artışlarına devam ediyor. İmamoğlu'nun son icraatı ücretlerine yüzde 100'e varan zam yapmak oldu.



İLERİDE YAPILACAKMIŞ!
lular'ın büyük tepki gösterdiği zamlar sonunda Maltepe Orhan Gazi Parkı'nda otopark ücreti 7 liradan 10 liraya çıktı. Belgrad Ormanı'nda otopark ücreti 35 liradan 52 lira 50 kuruşa yükseltildi. Kabataş'ta da zamlı ücretler sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. 0-1 saatlik otopark ücretinin fiyatının 7 liradan 12 lira yükseltildiği görülüyor. Zamlar diğer parklara da yayılınca tepkiler arttı. İmamoğlu, bu kez "Bir zam çalışması elbette olacaktır. Şu an itibarıyla yoktur" açıklaması yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK'a önce zam sonra geri vites!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri