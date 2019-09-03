"Ucuzluk getireceğim" vaadiyle koltuğa oturan Ekrem İmamoğlu, işe hızlı başladı! Önce binlerce kişinin ekmeğiyle oynadı. İşten attı.
Sonra otopark ücretini fahiş oranda artırdı. Ve tuhaf bir açıklama yaptı: Bu finansal ayarlama. Zam sonra!
İSPARK'A YÜZDE 100 ARTIŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olur olmaz ilk işi zam yapıp haksız yere işçi çıkartmak olan Ekrem İmamoğlu, fiyat artışlarına devam ediyor. İmamoğlu'nun son icraatı İSPARK ücretlerine yüzde 100'e varan zam yapmak oldu.
İLERİDE YAPILACAKMIŞ!
İstanbullular'ın büyük tepki gösterdiği zamlar sonunda Maltepe Orhan Gazi Parkı'nda otopark ücreti 7 liradan 10 liraya çıktı. Belgrad Ormanı'nda otopark ücreti 35 liradan 52 lira 50 kuruşa yükseltildi. Kabataş'ta da zamlı ücretler sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. 0-1 saatlik otopark ücretinin fiyatının 7 liradan 12 lira yükseltildiği görülüyor. Zamlar diğer parklara da yayılınca tepkiler arttı. İmamoğlu, bu kez "Bir zam çalışması elbette olacaktır. Şu an itibarıyla yoktur" açıklaması yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.