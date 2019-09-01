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’li önünde isyan nöbeti

’li , yüzlerce çalışanın işine son verdi. Belediyenin önünde başlayan eylem devam etti. İşçiler, “İşe iade edilinceye kadar protestoya devam” dedi.

İsyan nöbeti
CHP'li Büyükşehir Belediye () Başkanı , göreve gelmeden önce kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını açıkladı. Ancak mazbatasını aldıktan sonra işçi kıyımına başladı. İşten atılanların sayısı bini aştı. Birkaç gün önce İBB ve bağlı şirketlerinden atılan işçiler, belediye binası önünde eylem başlattı. İşçiler, işlerine iade edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı. Mesaj yoluyla işten çıkarıldığını söyleyen Resul Arıcı, "Maddi yardım değil, işimizi istiyoruz" açıklamasını yaptı. İşçileri ziyaret eden AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ise "Milletimiz adına işten atılan işçilerin yanlarında olacağız" ifadesini kullandı.

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