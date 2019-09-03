Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.09.2019 17:16
  • Son Güncelleme: 03.09.2019 17:33

'li teröristler sınırında böyle görüntülendi!

ile arasında güvenli bölge çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında 'nın Akçakale ilçesinde içerisinde askeri yetkililerin bulunduğu araçlar sınır hattında inceleme yaptı. Sınırın diğer tarafında rejimine ait gümrük bölgesinde ise PKK'nın suriye kolu 'li teröristler kameralara yakalandı.

ile arasında varılan anlaşmayla 'nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi'nde, 'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Türk ve ABD askerlerini taşıyan helikopterler havadan sınırda devriye uçuşları yaparken karadan ise sınır hattında incelemeler sürüyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde içerisinde askeri yetkililerin bulunduğu araçlar sınır hattında inceleme yaptı.

YPG'Lİ TERÖRİSTLER KAMERALARA YAKALANDI
Eski ve yeni gümrük kapılarının olduğu bölgede inceleme yapan yetkililer 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına geri dönerken, sınırın diğer tarafında ise ABD'nin 'siper ve mevzilerini kaldırdı' dediği PKK-'li teröristler kameralara yakalandı.

KANASLARLA DOLAŞIYORLAR
Silahlı teröristler Suriye rejimine ait gümrük bölgesinde görüntülenirken, teröristlerden birinin keskin nişancı silahı kanas olarak bilinen dragunov taşıması dikkat çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriYPG'li teröristler Suriye sınırında böyle görüntülendi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri