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  • 03.09.2019 11:44
  • Son Güncelleme: 03.09.2019 11:55

'li Başkanı mın suyunu çıkardı! 'tan sonra şimdi de Hamidiye...

Koltuğa oturur oturmaz 5 bine yakın çalışanı kapı önüne koyarak işçi kıyımına başlayan 'li Büyükşehir Belediye Başkanı yönetimi şimdi de peş peşe lar ile gündeme gelmeye başladı. 'taki yüzde 70 varan otopark zamlarının ardından bu sefer de belediyeye bağlı Hamidiye suya yüzde 20'den fazla zam geldi. Dokuz TL olan 19 litre damacana su 11 TL'ye, bir TL olan 0,5 litrelik küçük sular ise 1.5 TL'den satılmaya başlandı. Hamidiye AŞ, geçtiğimiz Şubat ayında yüzde 10 indirim yapmıştı.

İmamoğlu zammın suyunu çıkardı!

23 Haziran seçimleri sonrasında göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı meydanlarda Genel Başkanı ile birlikte verdiği işten çıkarma olmayacak sözünü tutmayarak 5 bine yakın işçiyi kapının önüne koymasının ardından şimdi de iştiraklarına ait üren ve hizmetlerde üstüne zam yapmaya başladı.

İSTANBULLULAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
İstanbul'un tüm bölgelerinde yer alan otoparklarında yüzde 70'e varan zamlar ile İstanbullular neye uğradığını şaşırırken, çok sayıda kişi ise göreve gelmeden meydanlarda vatandaş odaklı belediyeciliği ağzından düşürmeyen Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İSPARK'taki zamların gündemde sıcaklığını korurken bu sefer de bir başka iştiraki olan Hamidiye su için de zam gündeme geldi.

SUYA DA ZAM GELDİ
Yeni Şafak'ın haberine göre İstanbul genelindeki bayilere yapılan bilgilendirmeye göre önümüzdeki haftadan itibaren geçerli olmak üzere Hamidiye damacana suyun fiyatının 9 TL'den 11 TL'ye çıkarılacağı öğrenilirken, çok sayıda bayinin ise 2 liralık zammı şimdiden fiyatlara yansıtmaya başladı. Yenisafak.com'un görüştüğü Hamidiye bayileri 19 litrelik damacanalardaki suyu 11 TL'ye sattıklarını açıkladı.

KÜÇÜK SU 1.5 TL OLDU
Damacana suda beklenen yüzde 20'den fazla zammın yanı sıra sosyal medyada bir kullanıcı ise metro ve metrobüs girişlerinde bulunan BELTUR'da 1 TL'ye satılan 500 ml hamidiye suyun yüzde 50 zam ile 1.5 TL'ye satıldığını yazdı.

ŞUBAT AYINDA İNDİRİM YAPMIŞTI
Hamidiye AŞ, geçtiğimiz Şubat ayında indirime giderek pet şişe ve bardak su gibi depozitosuz ürünlerine yüzde 10 indirim yapmıştı.

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