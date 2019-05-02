Bu sene kaç saat oruç tutacağız?

Ramazan orucu kaç gün kaç saat tutulacak sorusu 2019 yılında da merak ediliyor. En kısa en uzun oruç hangi ülkede tutulacak? Ramazan ayına günler kala vatandaşlar kaç saat oruç tutulacağını öğrenmek istiyorlar.

BU SENE RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bu yıl Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için 29 gün sürecek.

KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ?

Oruç, Müslümanların sabah imsak vaktinden akşam güneş batana kadar midesini yiyeceklerden, dilini sudan, tüm duyu organlarını haramdan uzak tuttuğu bir ibadettir. Ramazan boyunca Müslümanlar gün içinde oruç tuttukları gibi, ibadet dolu da bir ay geçirirler. 2019'da Türkiye'de Ramazan Ayı boyunca ortalama oruç süresi 16,5 ile 17 saat arasında olacak.

EN KISA ORUÇ TUTAN ÜLKELER

En kısa orucun tutulacağı ülke Arjantin olacak. Oruç süresi 9 saatten daha kısa sürecek. En kısa oruç tutan ülkeler Nijerya, Endonezya, Etiyopya ve Brezilya gibi ülkelerde de oruç süresi oldukça kısa olacak.

EN UZUN ORUÇ TUTAN ÜLKELER

Kuzey Yarım Küre'de en uzun oruç tutan ülkelerin başında Avrupa ülkeleri geliyor. Avrupa ülkelerinde oruçlu kalma süresi daha uzun olacak. Almanya, Belçika ve Hollanda da oruç tutma süreleri 18 saatin üzerinde olacak. En uzun oruç tutulacak Avrupa ülkeleri ise, İskandinav ülkeleri olacak.

Grönland oruç süresi 20,5 ile 21 saat arası, İsveç'te oruç süresi 19 ile 19,5 saat arası, Norveç'te oruç süresi 19 ile 19,5 saat arası, Rusya'da oruç süresi 2019: 18,5 ile 19 saat arası, Danimarka'da oruç süresi 2019: 18,5 ile 19 saat arası, İngiltere'de oruç süresi 2019: 18,5 ile 19 saat arası, Hollanda'da oruç süresi 2019: 18,5 ile 19 saat arası, Belçika'da oruç süresi 2019: 18 ile 18,5 saat arası, Almanya'da oruç süresi 2019: 18 ile 18,5 saat arası, Polonya'da oruç süresi 2019: 18 ile 18,5 saat arası, Ukrayna'da oruç süresi 2019: 17,5 ile 18 saat arası, Fransa'da oruç süresi 2019: 17,5 ile 18 saat arası, Macaristan'da oruç süresi 2019: 17 ile 17,5 saat arası, Romanya'da oruç süresi 2019: 17 ile 17,5 saat arası, Bulgaristan'da oruç süresi 2019: 16,5 ile 17 saat arası, Bosna Hersek'te oruç süresi 2019: 16,5 ile 17 saat arası, İtalya'da oruç süresi 2019: 16,5 ile 17 saat arası, İspanya'da oruç süresi 2019: 16,5 ile 17 saat arası olacak.