Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. İslam alemi 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece ilk sahura kalkacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Ramazan İmsakiyesi'ni yayınladı. Peki, İstanbul'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte 2019 İstanbul Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri...

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019

İSTANBUL'DA PİDE FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul'da 350 gramlık pidenin 3 liradan satılacağını açıkladı.

2019 FİTRE NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ramazan fitresinin bedelinin 23 Türk Lirası olduğunu söyledi.

Üsküdar'daki İslam Araştırmaları Merkezi'nde ana teması "Ramazan ve İnfak" olan 2019 yılı ramazan ayı bilgilendirme toplantısı düzenleyen Erbaş, insanları ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Ramazanın, her türlü iyilik ve güzelliği, hayır ve bereketi bünyesinde barındıran kutlu bir mevsim olduğunu anlatan Erbaş, "Ramazan, barış, kardeşlik ve esenlik rüzgarlarının dalga dalga yayılarak bütün hayatı kuşattığı mübarek bir zamandır." dedi.

Fitre bedeline ilişkin bilgi veren Erbaş, "Vatandaşlarımız ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlarını 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adreslerinden online yapabileceği gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabileceklerdir. Ayrıca, bağışçılarımız tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601'e SMS göndererek fitre bağışında bulunabilecektir. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 23 Türk Lirası'dır." diye konuştu.

RAMAZAN ÖNCESİ BÜYÜKÇEKMECE'NİN TÜM CAMİLERİ TEMİZLENİYOR

Ramazan ayının yaklaşmasıyla Büyükçekmece'de vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadet edebilmeleri için tüm camiler temizleniyor.

Büyükçekmece Belediyesinin ibadethanelere yönelik sunduğu temizlik, bakım ve onarım çalışmaları Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte hızlandı. Büyükçekmece Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki tüm camileri temizleyerek vatandaşların Ramazan ayında daha hijyenik bir ortamda ibadet edebilmelerini sağlıyor.

"Tüm camiler titizlikle temizleniyor"

Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmeleri için çalışmalara devam edileceğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Tüm camilerimizin temizlik, bakım ve onarım çalışmaları tek tek yapıldı. 11 ayın sultanı Ramazan ayımıza girerken vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik ortamlarda ibadet etmelerine özen gösteriyoruz. İlçedeki tüm camilerimizde çalışmalarımız büyük bir titizlikle sürüyor. Bu vesileyle başta Büyükçekmece ailemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan ayının hayırlara vesile olmasın temenni ederim" dedi.