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  • Son Güncelleme: 05.05.2019 13:40

sahur (İstanbul )

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Diyarbakır, Antalya başta olmak üzere 81 ilin imsakiye takvimi yayınlandı. Diyanet 2019 İmsakiyesi'nde imsak vakti ve iftar saatleri ile birlikte sabah akşam teravih namazı vakitleri de bulunuyor.

İl il Ramazan İmsakiyesi yayınlandı

İstanbul için iftar vakti ve imsak (sahur) saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İmsakiyesi'nde yer alıyor. İstanbul 2019 Diyanet İmsakiyesi'nde iftar saatleri ile birlikte sahur imsak vakti ile sabah ve akşam ezanı saatleri de bulunuyor.

Ramazan iftar vakti için tıklayınız

Ramazan sahur saati için tıklayınız

Ramazan imsakiyesi vakitleri için tıklayınız


İMSAK NEDİR? SAHURA DİKKAT!

Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2018 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019

Gün Tarih İmsak (Sahur) Sabah Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)

1 06.05.2019 04:09 05:50 13:06 16:58 20:12 21:46 *
2 07.05.2019 04:07 05:49 13:06 16:58 20:13 21:47
3 08.05.2019 04:05 05:47 13:06 16:59 20:14 21:49
4 09.05.2019 04:03 05:46 13:06 16:59 20:15 21:51
5 10.05.2019 04:02 05:45 13:06 16:59 20:16 21:52
6 11.05.2019 04:00 05:44 13:06 16:59 20:17 21:54
7 12.05.2019 03:58 05:43 13:05 17:00 20:18 21:55
8 13.05.2019 03:57 05:42 13:05 17:00 20:19 21:57
9 14.05.2019 03:55 05:41 13:05 17:00 20:20 21:58
10 15.05.2019 03:54 05:40 13:05 17:01 20:21 22:00
11 16.05.2019 03:52 05:39 13:05 17:01 20:22 22:01
12 17.05.2019 03:51 05:38 13:05 17:01 20:23 22:03
13 18.05.2019 03:49 05:37 13:06 17:01 20:24 22:04
14 19.05.2019 03:48 05:36 13:06 17:02 20:25 22:05
15 20.05.2019 03:46 05:35 13:06 17:02 20:26 22:07
16 21.05.2019 03:45 05:35 13:06 17:02 20:27 22:08
17 22.05.2019 03:44 05:34 13:06 17:03 20:28 22:10
18 23.05.2019 03:42 05:33 13:06 17:03 20:29 22:11
19 24.05.2019 03:41 05:32 13:06 17:03 20:30 22:13
20 25.05.2019 03:40 05:32 13:06 17:03 20:30 22:14
21 26.05.2019 03:39 05:31 13:06 17:04 20:31 22:15
22 27.05.2019 03:37 05:30 13:06 17:04 20:32 22:17
23 28.05.2019 03:36 05:30 13:06 17:04 20:33 22:18
24 29.05.2019 03:35 05:29 13:06 17:05 20:34 22:19

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