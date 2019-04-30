İstanbul için iftar vakti ve imsak (sahur) saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan ayı İmsakiyesi'nde yer alıyor. İstanbul 2019 Diyanet İmsakiyesi'nde iftar saatleri ile birlikte sahur imsak vakti ile sabah ve akşam ezanı saatleri de bulunuyor.



İMSAK NEDİR? SAHURA DİKKAT!

Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2018 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.

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İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019

Gün Tarih İmsak (Sahur) Sabah Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)

1 06.05.2019 04:09 05:50 13:06 16:58 20:12 21:46 *

2 07.05.2019 04:07 05:49 13:06 16:58 20:13 21:47

3 08.05.2019 04:05 05:47 13:06 16:59 20:14 21:49

4 09.05.2019 04:03 05:46 13:06 16:59 20:15 21:51

5 10.05.2019 04:02 05:45 13:06 16:59 20:16 21:52

6 11.05.2019 04:00 05:44 13:06 16:59 20:17 21:54

7 12.05.2019 03:58 05:43 13:05 17:00 20:18 21:55

8 13.05.2019 03:57 05:42 13:05 17:00 20:19 21:57

9 14.05.2019 03:55 05:41 13:05 17:00 20:20 21:58

10 15.05.2019 03:54 05:40 13:05 17:01 20:21 22:00

11 16.05.2019 03:52 05:39 13:05 17:01 20:22 22:01

12 17.05.2019 03:51 05:38 13:05 17:01 20:23 22:03

13 18.05.2019 03:49 05:37 13:06 17:01 20:24 22:04

14 19.05.2019 03:48 05:36 13:06 17:02 20:25 22:05

15 20.05.2019 03:46 05:35 13:06 17:02 20:26 22:07

16 21.05.2019 03:45 05:35 13:06 17:02 20:27 22:08

17 22.05.2019 03:44 05:34 13:06 17:03 20:28 22:10

18 23.05.2019 03:42 05:33 13:06 17:03 20:29 22:11

19 24.05.2019 03:41 05:32 13:06 17:03 20:30 22:13

20 25.05.2019 03:40 05:32 13:06 17:03 20:30 22:14

21 26.05.2019 03:39 05:31 13:06 17:04 20:31 22:15

22 27.05.2019 03:37 05:30 13:06 17:04 20:32 22:17

23 28.05.2019 03:36 05:30 13:06 17:04 20:33 22:18

24 29.05.2019 03:35 05:29 13:06 17:05 20:34 22:19