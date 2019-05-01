31 Mart yerel seçimlerinde oy usulsüzlüğü tek tek deşifre oluyor. Başakşehir 1022 ve 1338 nolu sandıklar ile Avcılar'da 2371 No'lu sandığın yeniden sayımında; torbada bulunması gereken sandık sonuç tutanakları, sandık başında yapılan sayım döküm cetvelleri ve sandık seçmen listesini gösteren ve sandık alanına asılan sandık seçmen listesinin bulunmadığına tespit edildi.

OYLARIN YENİDEN SAYIMINDA OLMASI GEREKEN ZORUNLU EVRAKLAR ÇALINMIŞ

Oyların yeniden sayımında olması gereken zorunlu evrakların kaybolmasının hukuk skandalı olduğu ifade ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun; sandık sonuç tutanakları, sayım döküm cetvelleri ve seçmen listesinin kaybolmasında ihmali olduğu iddia edilen sanık başkanı ve memur ile ilçe seçim kurulunda görevli YSK yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

KURUL; BÜYÜKŞEHİR OYLARININ YENİDEN SAYILMASINA KARAR VERDİ

Yüksek Seçim Kurulu; AK Parti'nin itirazı üzerine 22 ilçede 57 sandıktaki oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verdi.

Başakşehir 1. Seçim Kurulu; Başakşehir 1022 ve 1338 No'lu sandıklardaki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının yeniden sayılmasına ve yeniden sandık sonuç tutanağı düzenlenmesine, yeni düzenlenen sandık sonuç tutanaklarına göre oyların SEÇSİS sistemine işlenmesine ve birleştirme tutanaklarının yeniden alınmasına karar verdi.

TORBANIN MÜHÜR BOZULDU, SAYIM YAPILDI

Başakşehir 1. Seçim Kurulu üyeleri, 9 Nisan 2019 tarihinde seçim torbalarının bulunduğu Başakşehir Anadolu Lisesi Salonu'na geldi ve Başakşehir 1022 No'lu sandığa ait torbanın mührü bozulmak suretiyle açılarak sayıma başlandı.

İMZALI SEÇMEN LİSTESİ, SANDIK SEÇİM TUTANAĞI VE SAYIM DÖKÜM CETVELİ ÇIKMADI!

Başakşehir 1. Seçim Kurulu'nca yeniden sayımı yapılan 1022 No'lu sandığa ait oy torbalarında olması gereken imzalı seçmen listesi, sandık sonuç tutanakları ve sayım döküm cetvelinin çıkmadığı tespit edildi.

Aynı gün Başakşehir 1338 No'lu sandığa ait torbanın mührü bozulmak suretiyle açılarak

sayıma başladı. 1338 No'lu sandığa ait torbadan da imzalı seçmen listesi, sandık sonuç tutanakları ve sayım döküm cetvelinin çıkmadığı öğrenildi.

AVCILAR'DA 2371 NOLU SANDIĞA AİT TORBADAN DA AYNI SONUÇ ÇIKTI!

Avcılar'da 2371 No'lu sandığına ait çuvalın içerisinden de sandık seçmen listesi, sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanağının çıkmadığı tespit edildi.

AK Parti Avcılar İlçe Teşkilatı; 2371 No'lu sandığın sandık sonuç tutanağında 10 adet geçersiz oy pusulası yazılı olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait geçersiz oy pusulasının torbada bulunmadığı, çuvalın içerisinden çıkan geçersiz oy sayısının sandık sonuç tutanağı ile uyumlu olmadığı iddiasıyla ilçe seçim kuruluda başvuruda bulundu.

KURUL: ÇUVALIN İÇERİSİNDEN SANDIK SEÇMEN LİSTESİ, SAYIM DÖKÜM CETVELİ, SANDIK SONUÇ TUTANAĞI SURETİ ÇIKMADI

Avcılar 2. İlçe Seçim Kurulu; 5 Nisan tarihinde, çuvalın içerisinden çıkan geçersiz oyların sayısının sandık sonuç tutanağı ile uyumlu olmaması nedeniyle İstanbul İl Seçim Kurulu'nun kararı doğrultusunda tüm sandığın sayılmasına karar verdi. Kararda; "Çuvalın içerisinden sandık seçmen listesi, sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanağı sureti çıkmadı. AK Partili'nin üyenin talebi üzerine diğer seçim türlerine ilişkin sandık sonuç tutanağı, sayım döküm cetvellerinin de çuvaldan çıkmadığı anlaşılmakla tutanağa geçildi" ifadeleri yer aldı.

Yapılan sayım sonucunda Ekrem İmamoğlu'nun 199, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın 87 oy aldığı tutanağa yazıldı.

GAZİOSMANPAŞA'DA BENZER DURUM YAŞANDI

Gaziosmanpaşa 1279 No'lu sandığın, sandık seçmen listesi, sandık sonuç tutanağı ve oy sayım döküm cetveli çalındığı tespit edilmişti. Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu'nun yeniden sandık sayımına dair tutanak ve kararda; torbada bulunması gereken sandık sonuç tutanakları, sandık başında yapılan sayım döküm cetvelleri ve sandık seçmen listesini gösteren ve sandık alanına asılan sandık seçmen listesinin bulunmadığına dikkat çekilmişti.

LİSTE VE TUTANAĞIN ÇALINDIĞI SANDIKTAN EKREM İMAMOĞLU ÇIKTI!

Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu'nun kararında; sayım döküm sonucunda siyasi partiler ve bağımsız adayların aldıkları oyların tutanağa yazıldığı ifade edildi. Ekrem İmamoğlu'nun 136, Binali Yıldırım'ın 128 oy aldığı tespit edildi.

Kenan Kıran/Sabah



