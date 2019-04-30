2019 yılı Ramazan kolisi fiyatları açıklandı

Ramazan kolileri, market ve perakendeciler tarafından satışa sunuldu. Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, satışa sunulan Ramazan kolilerinin fiyatları markete ve paketin içeriğine göre değişiklik gösteriyor.

RAMAZAN PAKETİ 2019 FİYATLARI!

Ramazan paketi 2019 fiyatları markete ve paketin içeriğine göre değişiklik gösteriyor.



ŞOK RAMAZAN PAKETİ 2019:

ŞOK Ramazan paketi 49,90 TL'den satışa çıkarıldı.

ŞOK Ramazan paketi içeriği şöyle;

Tukaş Domates Salçası 410 gr

Deren Filiz Çayı 500 gr

Evin Ayçiçek Yağı 1 lt

Piyale Un 1000 gr

Piyale Kakaolu Puding 150 gr

Piyale Ezogelin Çorba 80 gr

Piyale Burgu Makarna 500 gr

Anadolu Mutfağı Pilavlık Pirinç 1000 gr

Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1000 gr

Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 1000 gr

Anadolu Mutfağı Tuz 750 gr

Altınküp Küp Şeker 1000 gr 1000 gr

Marmara Birlik Siyah Zeytin 400 gr



A101 RAMAZAN PAKETİ 2019:

A101 Ramazan paketi henüz açıklanmadı. A101 Ramazan paketi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.



BİM RAMAZAN PAKETİ 2019:

Ramazan ayı ürünlerinin geldiği BİM'de henüz Ramazan paketi açıklanmadı. Ramazan paketinin içeriği belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.



MİGROS RAMAZAN PAKETİ 2019:

Migros'ta bol çeşitli Ramazan paketleri bulunuyor. Migros Ramazan lezzet paketi, Ramazan bereket paketi ve Ramazan ziyafet paketi olarak 3 farklı paket hazırladı. Ramazan lezzet paketi 64,90 TL'den, Ramazan bereket paketi 36,90 TL'den, ve Ramazan ziyafet paketi ise 89,90 TL'den satışa çıkarıldı.