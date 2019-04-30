Ramazan ne zaman başlıyor? İşte ilk oruç ve sahur vakti

Ramazan ayına artık 5 gün kaldı. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı büyük bir heyecan ile islam alemi tarafından bekleniyor.

Ramazan ayının kıymeti fazileti büyüktür. 2019 yılının Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

6 Mayıs, Pazartesi

3 Haziran, Pazartesi

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Pidenin kilogram fiyatı geçen yıl 7 lira 30 kuruşken bu yıl 8 lira 50 kuruş olacak. Fiyat artışı azami yüzde 16 olacak. İstanbul'da 350 gram pide fiyatı 3 liradan, Ankara'da 300 gram pide fiyatı 2,5 TL'den satılacak.

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

3 Haziran Ramazan Bayramının arefesidir. Ramazan bayramının birinci günü 4 Haziran Salı günüdür. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan bayramının 3.günüdür. İslam alemi Ramazan ayı için gün sayıyor. İlk oruç için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden tarih araştırması yapıyor. Ramazan ayında gündüzleri oruçlar tutulacak, iftar ardından vakit namazları ve teravih namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının içerisinde eda edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Normal şartlarda Ramazan Bayramı'nın 3 günü tam gün; arefe günü ise yarım gün olmak üzere resmi tatil olarak kabul edilir. Buna göre, çalışanlar için 3 Haziran Pazartesi yarım gün; 4-5-6 Haziran tarihleri ise tam gün tatildir. Ancak Cumhurbaşkanlığ kararı ile, 3 günlük Ramazan Bayramı tatili haftasonlarının da eklenmesiyle beraber 9 güne çıkartılmıştır. Verilen karar neticesinde kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar Ramazan tatili doğrultusunda;

3 Haziran 2019 Pazartesi yarım gün,

4-5-6-7 Haziran 2019 tarihleri arasında tam gün izinli sayılacaklar.