Pidenin kilogram fiyatı geçen yıl 7 lira 30 kuruşken bu yıl 8 lira 50 kuruş olacak. Fiyat artışı azami yüzde 16 olacak. İstanbul'da 350 gram pide fiyatı 3 liradan, Ankara'da 300 gram pide fiyatı 2,5 TL'den satılacak. Peki ramazan pidesi kaç para? Gramajı ne kadar? Bu yıl ramazan pidesi kaç TL? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Pidenin kilogram fiyatı geçen yıl 7 lira 30 kuruşken bu yıl 8 lira 50 kuruş olacak. Fiyat artışı azami yüzde 16 olacak. İstanbul'da 350 gram pide fiyatı 3 liradan, Ankara'da 300 gram pide fiyatı 2,5 TL'den satılacak.

DÖVİZDEKİ DALGALANMA FİYATI ETKİLEDİ

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmadan dolayı ekmeğin hammaddesi unda da bir fiyat artışı meydana geldiğine dikkat çeken Kavuncu, zammın gerekli olduğunu belirtti. "Şu anda tüm Türkiye'de ekmek fiyatlarının zamlanması için çalışmalar sürüyor. İstanbul, Samsun ve Kayseri başta olmak üzere Orta Anadolu'da bu çalışmalar yapılıyor" diyen Kavuncu, ramazan pidesi fiyatıyla ilgili de bilgi verdi.

"ÇOK DA ZAM YAPMADIK"

Kavuncu, "Ankara'da 2,5 TL olacak ramazan pidesi. Çok da bir zam yapmadık" dedi.

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1/2 paketinstant maya (5 gram)

1/2 tatlı kaşığıtoz şeker

1 su bardağıılık su

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un( -/+ 4 yemek kaşığı)

Üzeri için:1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı su

1 yemek kaşığı çörek otu

Ramazan Pidesi Tarifinin Püf Noktası

Yoğurma işlemini en az 10 dakika kadar sürdürmeniz ve mayayı çalışır hale getirmeniz önemli.

Ramazan Pidesi Tarifinin Pişirme Önerisi

Biraz daha yumuşak bir pide hazırlamak istiyorsanız maya karışımını ılık sütle hazırlayabilir, hamuru bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı katabilirsiniz.

Ramazan Pidesi Tarifi Nasıl Yapılır?

İnstant ya da kuru mayayı, toz şeker ilavesiyle birlikte ılık suda karıştırın. Mayanın aktive olması için 5 dakika kadar bekletin.

Azar azar eklediğiniz un ve tuz ilavesiyle hamur karışımını toparlanana kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun.

Ayrı ve temiz bir kaba aldığınız hamurun üzerini nemli bir bezle örttükten sonra mayalanması için oda ısısında 30 dakika kadar bekletin.

Yumurta sarısı, sıvı yağı ve yoğurdu küçük bir kapta karıştırın.

Mayalanan hamuru, yağlı kağıt serilmiş ve üzeri hafif unlanmış fırın tepsisi üzerine alın. Elinizi yumurtalı ve yağlı karışıma batırıp hazırladığınız hamuru büyüterek açtırın.

Hamurun üzerine çok fazla bastırmadan bir bıçak ucu yardımıyla küçük kareler ya da baklava dilimleri oluşturun.

Pide formunu alan hamuru, fırın tepsisinde ikinci kez 15-20 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

Üzerine yumurta sarılı karışımı sürüp çörek otunu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıp kabarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız sıcak pidenin üzerine arzuya göre hafifçe su serpip temiz bir bezle sardıktan sonra ilk sıcaklığı gidene kadar bekletin. Dilimledikten sonra servis edin.

RAMAZAN AYI ÖNEMİ ANLAMI NEDİR?

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.

Kur'an-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.

İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.

Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama' vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin! Âmin. (Mektubat ,1.c. 45.m.) Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur. (Mev'iza-i hasene)