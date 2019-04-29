Diyanet açıkladı! Fitre miktarı belli oldu

Oruç tutmayan ne kadar para verecek? 2019 yılı Ramazan ayına az bir süre kala Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından fitre fiyatı açıklandı. Fitre ve zekatın ne zaman, kimlere verileceği konusu akıllara takılmaya başladı. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca 2019 fitre miktarı 23 lira olarak belirlendi. Fitre, her yıl Ramazan ayında verilir. Fitre; temel ihtiyaçları haricinde belirli bir miktar mala sahip olan, durumu iyi olan ve oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların vermiş oldukları yardımdır. Fitre, fıtır sadakası olarak da bilinir.

FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca 2019 fitre miktarı 23 lira olarak belirlendi.

Fitre başlıca 4 madde üzerinden verilir:



1 - Buğday veya buğday unundan. Bunun vâcib olan miktarı, yarım sa' (520 dirhem: 1667 gr.) dır.



2 - Arpadan veya arpa unundan. Bunun miktarı ise, bir sa' (1040 dirhem: 3333 gr.) dır.



3 - Her türlü kuru üzümden. Bunun miktarı da bir sa' (3333 gr.) dır.



4 - Kuru hurmadan. Bunun miktarı ise yine 1 sa' (3333 gr.) dır.



Bu 4 gıda maddesinden herhangi birine göre fitre verilebilir. Bu fitreler aynen hurma, buğday, üzüm olarak verilebileceği gibi, kıymetleri para olarak da verilebilir. Hattâ kıymetlerinin para olarak ödenmesi, daha da efdaldir.



Kişinin fitresini verirken kendi malî imkânını ve zenginliğini göz önünde bulundurarak, fitresini bu 4 gıda maddesinden birinin kıymeti üzerinden ödemesi gerekir. Meselâ çok zengin olanlar fitrelerini hurmanın değeri üzerinden ödemelidirler. Çünkü en yüksek fitre miktarı hurmadır. Onun o zenginliğine münasib olan, fitresini hurma üzerinden ödemektir. Artık zenginlik derecesine göre, kuru üzüm, arpa ve buğday olmak üzere fitre ödenecek gıda maddesi değişir. Her yıl Ramazan ayında, müftülükler bu 4 gıda maddesine düşen fitre bedellerini ilân ederler. O bedellere göre fitreyi ödemek mümkündür.